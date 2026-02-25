Mercedes F1 n’avait pas encore fourni son meilleur moteur à McLaren, Alpine et Williams

Mercedes prépare sa version homologuée de son moteur pour 2026 avec les enseignements de Bahreïn et l’équipe d’usine, ainsi que ses clientes peuvent s’attendre à une amélioration sensible de leurs performances dès le Grand Prix d’Australie. McLaren, Alpine et Williams disposeront en effet pour la première fois de la dernière spécification course du groupe propulseur allemand à Melbourne, que Mercedes a utilisé dans une version 99% finalisée à Sakhir.

Mercedes doit assurer la fourniture de quatre équipes au total et le constructeur allemand a fait le choix de rouler avec des spécifications légèrement différentes de moteur lors des essais hivernaux, afin de collecter un maximum de données.

L’objectif principal de cette phase de préparation était avant tout de sécuriser la fiabilité, mais aussi de tester différentes gestions de l’énergie, qui sont plus complexes que jamais à programmer. Mercedes a fourni à ses équipes clientes une version éprouvée du moteur, leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs programmes respectifs, tout en récoltant des données qui ont de la valeur pour le motoriste.

Dans l’optique de figer la version définitive du moteur qui sera homologuée pour le début de saison – une échéance fixée au 1er mars – Mercedes F1 a bénéficié de l’usage exclusif de la toute dernière évolution de son bloc M17 E en termes de performance.

Rien d’inhabituel selon Andrea Stella, le directeur de McLaren F1.

Le fait de n’avoir à préparer ces nouvelles pièces que pour une seule équipe, et non pour quatre structures différentes, a représenté un avantage logistique important, tant sur le plan industriel que dans la gestion des délais de fabrication. Une stratégie logique pour valider cette spécification avant sa généralisation.

Si les différences entre les versions de moteurs utilisées pendant les essais restaient limitées, elles existaient néanmoins. Et conformément au règlement de la Formule 1, qui impose une stricte égalité de traitement entre équipes d’usine et clientes une fois la saison lancée, les partenaires de Mercedes profiteront eux aussi de cette évolution dès Melbourne.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andrea Stella, n’a pas souhaité entrer dans les détails des écarts techniques entre les spécifications vues lors des essais, mais a souligné l’importance d’arriver en Australie avec la meilleure version possible.

"Je ne veux pas trop commenter les spécifications matérielles," a-t-il déclaré. "Je pense que cela fait partie de la stratégie déployée par HPP en matière de fourniture du matériel, des groupes propulseurs, aux équipes clientes et à l’équipe officielle."

"Cela a clairement été un programme très intense et très poussé pour les fabricants de groupes propulseurs, et pas seulement pour les équipes du point de vue du châssis."

Mais l’essentiel, selon l’Italien, reste ailleurs.

"Ce qui est important, c’est que la bonne spécification soit disponible pour la première course.

Je dois dire que le groupe propulseur que nous avions lors de ces essais s’est montré extrêmement fiable et nous a donné l’opportunité de réaliser tous les tests que nous voulions, tout en apprenant sur l’interaction entre le moteur, le châssis et le pilote."

Le règlement de la Formule 1 est en effet particulièrement strict sur la question de la parité entre équipes d’usine et clientes. L’article 1.4 de l’annexe 4 du règlement technique précise que "chaque motoriste doit soumettre un unique dossier d’homologation qui s’applique à tous les concurrents qu’il entend fournir.

Seules les spécifications de carburant, d’huile moteur et les faisceaux électriques du groupe propulseur peuvent différer entre les concurrents."

Et pour ceux qui se poseraient la question, tout le monde aura aussi les mêmes outils en termes de cartographie. Le texte impose une stricte égalité logicielle afin d’empêcher toute équipe cliente d’être privée de modes de fonctionnement plus performants.