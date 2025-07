Pression des Verstappen, performance ? Pourquoi Horner a été limogé selon Marko

Avec le retour de Jos Verstappen dans le paddock de Spa-Francorchamps et les spéculations qui vont toujours bon train sur l’avenir de son fils en Formule 1, Red Bull est bien entrée dans un nouveau chapitre après le limogeage surprise de Christian Horner.

Le groupe Red Bull est resté largement silencieux sur les détails de l’éviction de Horner, qui a dirigé l’équipe pendant 20 ans. Mais des personnalités clés comme Stefano Domenicali, PDG de la F1, et Helmut Marko sortent désormais de leur silence, tandis que le nouveau directeur de l’équipe, Laurent Mekies, entame son mandat.

"On ne peut pas être patron à vie," a commenté Domenicali à Spa.

"Horner a laissé son empreinte, il a beaucoup gagné. Cette décision aura des implications sportives et commerciales, et entraînera des changements de personnel. Tout est fluide ; personne ne peut penser que les postes occupés sont garantis de droit divin."

Marko a révélé que la décision avait été prise par Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull GmbH, peu après Silverstone, mais aussi par Chalerm Yoovidhya, l’actionnaire thaïlandais qui soutenait jusque-là Horner contre vents et marées.

"Nous en avons informé Christian Horner mardi à Londres après la course de Silverstone, et nous l’avons officiellement remercié pour ces 20 années et ces huit titres de champion du monde," a déclaré Marko à Spa.

"Pourquoi ? Cette question revient souvent. Cela est dû à divers facteurs, mais surtout à une performance moins bonne. Heureusement, nous avons ensuite fait appel à Laurent Mekies, un membre de la famille."

"Ses responsabilités seront considérablement réduites par rapport à Horner. L’accent sera mis sur la compétition."

La chute de Horner serait aussi due à un conflit avec l’entourage de Max Verstappen. Horner souhaitait maintenir l’intégralité du contrat de Verstappen jusqu’en 2028, tandis que Jos Verstappen et son manager Raymond Vermeulen réclamaient un départ possible pour 2026 ou 2027, notamment face à l’intérêt de Mercedes.

Marko a cependant rejeté l’idée que les Verstappen aient joué un rôle dans le départ de Horner.

"C’est d’une absurdité totale. C’est une décision prise par la direction de la maison mère, et par personne d’autre. La décision a été prise par Oliver Mintzlaff, Chalerm Yoovidhya et Mark Mateschitz."

Yoovidhya, qui détenait autrefois une participation majoritaire dans Red Bull, avait longtemps soutenu Horner, mais a récemment vendu 2 % de sa participation, égalisant ainsi la propriété avec la famille Mateschitz. Yoovidhya a finalement soutenu le changement "pour augmenter les chances de voir Verstappen rester" selon une source chez Red Bull.

Bien que Verstappen n’ait pas encore confirmé ses plans à long terme, il a déclaré vendredi : "Mon objectif est de rester chez Red Bull. Mais c’est impossible de vous dire un oui définitif maintenant, la situation devrait s’améliorer. Nous espérons nous rapprocher de McLaren. C’est ce que l’on m’a promis."

Enfin, à l’usine de Milton Keynes, des alliés et fidèles de Horner pourraient bientôt partir. A commencer peut-être par l’ingénieur en chef Paul Monaghan, qui s’est dit triste et choqué hier pour son ancien patron.

"Nous n’en savons rien," a déclaré Marko lorsqu’on l’a interrogé sur d’éventuels départs. "Peut-être que certains profiteront de ce changement pour aller ailleurs, peut-être que nous en apporterons nous-mêmes."

Ce qui est certain, c’est que le pouvoir de Mekies restera limité pour l’instant.

"Nous lui laisserons du temps. Pour l’instant, il ne peut que poursuivre le programme existant et il verra ensuite avec nous quels changements il jugera nécessaire."