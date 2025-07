Red Bull : Monaghan admet avoir été ’choqué’ par le départ de Horner

Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull Racing, a admis avoir été choqué par le départ de Christian Horner et estime que son successeur, Laurent Mekies, se trouve dans "une situation difficile".

Plus tôt ce mois-ci, Red Bull a limogé Horner de son poste de directeur d’équipe et de PDG de son équipe de Formule 1 avec effet immédiat.

Le départ de Horner marque l’aboutissement d’une période mouvementée de 18 mois, au cours de laquelle sa position a été scrutée à la loupe suite à la plainte officielle d’une employée pour comportement inapproprié.

Monaghan, allié et proche confident de Horner, a rejoint Red Bull à ses côtés lors de la création de l’équipe en 2005. L’ingénieur britannique s’est dit surpris par cette annonce et a rendu hommage à l’homme qui a mené Red Bull à huit titres pilotes et six championnats constructeurs en deux décennies.

"À vrai dire, ce fut un choc pour moi. Triste. Christian a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à l’équipe, et ensemble, nous avons connu un immense succès, peut-être injustifié selon certains."

"Mais bon. Ce qui est fait est fait. Merci donc à Christian pour tout ce qu’il a fait, personnellement pour moi et pour cette équipe."

Le rôle de Horner sera repris par Mekies, qui dirigeait Racing Bulls depuis le début de la saison 2024. La promotion de Mekies intervient à un moment où Red Bull doit se remettre d’une baisse de performance, tout en consacrant d’importantes ressources à la construction d’une nouvelle voiture et d’un nouveau groupe motopropulseur pour la réglementation 2026.

Monaghan estime que Mekies est la personne idéale pour diriger Red Bull, mais il devra relever un défi de taille pour remettre les choses en ordre.

"Laurent a une situation difficile à gérer. Je le connais depuis de nombreuses années. Très sympathique. Un type intelligent."

"À nous maintenant de faire front commun, car neuf autres équipes sont impatientes de nous affronter. Si nous voulons leur tenir tête, nous devrons faire ce front commun."

"Nous sommes prêts à nous battre. Laurent fait tout son possible pour que ce soit notre objectif. Et oui, nous le ferons."