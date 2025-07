Ferrari doit jouer la stabilité, la structure de McLaren saluée par Domenicali

Stefano Domenicali a exhorté Ferrari à éviter les décisions hâtives, la pression continuant de peser sur le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur.

Bien que des spéculations aient suggéré que Ferrari pourrait se séparer de Vasseur après une nouvelle campagne sans titres mondiaux, d’autres informations plus récentes font état de son maintien pour au moins un an supplémentaire, possiblement avec l’adoption par l’équipe d’un nouveau modèle de leadership similaire à celui de McLaren.

Ce modèle, qui a contribué au retour de McLaren en tête de la grille, voit Andrea Stella agir comme directeur d’équipe sous la direction de Zak Brown. Une structure saluée par le PDG de la F1, Domenicali, qui a précédemment dirigé Ferrari.

"Une belle leçon," a déclaré Domenicali lors du Grand Prix de Belgique. "Il y a deux ans, McLaren était en dernière ligne à Bahreïn ; le plafonnement des dépenses a éliminé les inégalités. Ce qui compte, c’est de faire les bons choix pour bâtir un groupe talentueux".

"Le one-man-show n’existe plus. McLaren nous enseigne également qu’en période difficile, il ne faut pas désespérer. Avec les bonnes personnes et les bons outils, les choses évoluent rapidement."

"McLaren a trouvé en Andrea Stella – je suis heureux et fier de lui – et en Zak Brown les leaders d’une équipe qui incarne l’esprit de cette F1 : dynamique, jeune et enthousiaste."

Interrogé directement sur la pertinence de ce message pour Ferrari et sur la nécessité d’accorder plus de temps à Vasseur, Domenicali a évité de donner son aval, mais a fortement mis en garde contre l’instabilité.

"Avec le temps et les ressources nécessaires, les résultats arrivent. Des changements importants ont eu lieu, et nous devons laisser les choses aller. Abattre des arbres est facile, mais si vous avez besoin d’ombre, il faut du temps."

"La direction de Ferrari dispose assurément des ressources nécessaires pour prendre les bonnes décisions, et elle les prendra certainement dans un souci de continuité et de temps pour mettre en piste la voiture qu’elle conçoit."

L’arrivée de Lewis Hamilton constitue un défi pour l’écurie. Le septuple champion du monde peine à égaler Charles Leclerc jusqu’à présent en 2025, ce qui soulève des questions quant à la pertinence de ce recrutement prestigieux chez Ferrari.

"Une histoire divine pour la F1," a admis Domenicali à propos du transfert de Hamilton. "D’un point de vue sportif, Leclerc a toujours une longueur d’avance sur lui, mais Lewis doit s’adapter à la voiture. L’argent, les titres et les étoiles ne suffisent pas. Il faut se battre tous les jours."

"C’est l’esprit extraordinaire de la F1."

Et malgré les 40 ans d’Hamilton, Domenicali estime que le Britannique reste motivé.

"Il a un défi de taille : remporter son huitième championnat du monde, et il fera tout son possible pour y parvenir. Je ne pense pas qu’il tentera sa chance dans une autre équipe après Ferrari."

Domenicali estime aussi que l’équilibre actuel des forces chez McLaren sera mis à rude épreuve.

La dynamique Piastri-Norris semble facile à gérer pour le moment "mais tôt ou tard, l’un finira par évincer l’autre."

"McLaren se prépare à ce moment-là. Les laisser courir n’est pas donné à tout le monde. Je dis cela parce que j’ai vécu cette situation ; lorsque j’occupais ce poste, je ne procédais pas ainsi."