Erreur de pilotage ou problème pour Hamilton ? Ferrari a la réponse avant le Sprint

Le tête-à-queue qui a entraîné l’abandon de Lewis Hamilton lors de la première manche des qualifications pour la course sprint a posé beaucoup de questions.

Hamilton partira 18e sur la grille après être parti en tête-à-queue à la fin de son dernier tour lancé lors de la première partie des qualifications. Sa Ferrari a soudainement perdu le contrôle à l’arrivée de la zone de freinage de la chicane, en fin de tour.

Le Britannique lui-même ne savait pas trop l’expliquer hier, affirmant que c’était la première fois de sa carrière que cela lui arrivait (à lire ici).

Ferrari a tout de même mené l’enquête hier soir pour savoir si ce n’était pas dû à un problème sur sa voiture, au niveau de ses freins arrière.

Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe Ferrari, a dissipé tout doute sur la cause du tête-à-queue, confirmant qu’Hamilton avait simplement commis une erreur.

"Lewis a été un peu malchanceux lors de son premier tour, où il était plus rapide que Charles, mais il est ensuite arrivé aux virages 14 et 15 [Stavelot] et a failli perdre la voiture peu après le tête-à-queue d’Antonelli. Lors de sa deuxième tentative, il a bloqué les freins arrière et a perdu le contrôle, et en qualifications sprint, on en paie le prix."

"Après une petite enquête sur les données et la voiture, c’était bien une erreur de pilotage, il n’y a pas eu de souci technique. Cela arrive même aux meilleurs en F1," confirme Vasseur.

Le coéquipier d’Hamilton, Charles Leclerc, est lui arrivé jusqu’en SQ3.

"Charles a fait du bon travail. Son tour était bon et nous sommes proches de Norris et Verstappen, ce qui montre que nous avons fait un pas dans la bonne direction et que nous pouvons être satisfaits de notre position."

Ferrari a apporté une amélioration à la suspension arrière de sa voiture ce week-end, mais Vasseur a déclaré n’avoir pu recueillir que des données limitées sur ses performances jusqu’à présent.

"Nous n’avons effectué que quelques tours, mais les données que nous obtenons jusqu’à présent correspondent à nos attentes, ce qui est toujours positif.

"Bien sûr, nous aurions préféré que les deux voitures partent plus haut, car cela facilite la collecte de données et la gestion des pneus, surtout lors d’un week-end sprint. Personne n’a pu tenter de longs relais, nous profiterons donc du Sprint pour nous faire une meilleure idée."