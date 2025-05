Présentation et horaires du Grand Prix d’Espagne de F1 2025

Après un week-end de Monaco marqué par la polémique des deux arrêts obligatoires et du spectacle qui en a découlé, la F1 va terminer ce triplé de courses européennes par un passage en Espagne qui devrait se faire sous haute tension.

En effet, la FIA a écrit une directive au sujet des ailerons flexibles qui rentre en compte dès ce week-end. Si certains ne voient pas une grosse évolution hiérarchique, d’autres comme Christian Horner envisagent un gros changement de forces en présence après cet abaissement de tolérance. Et il a une cible en tête depuis des mois : McLaren F1.

Mais beaucoup d’équipes travaillent à réduire ce déficit, et plusieurs ont déjà une version de protocole qui permet de voir venir et de travailler en conséquence. Certains teams du fond de grille ont déjà un respect des nouvelles tolérances.

Le tracé

Si le Circuit de Barcelona-Catalunya est bien connu des équipes et des pilotes en raison des innombrables séances d’essais qui y sont organisées, la familiarité ne génère aucun dédain tant il y a de paramètres à prendre en compte sur 4 700 mètres.

Il mêle des courbes à hautes, moyennes et basses vitesses. Les deux premiers secteurs sont rapides avant une section finale lente où les pneus arrière commencent à surchauffer à cause de la motricité. La gestion des températures des gommes à l’arrière est la clé d’un excellent chrono. Il faut conserver assez de vie pour quitter le dernier virage le plus rapidement et se lancer dans la ligne droite d’un kilomètre à pleine vitesse.

T1-T2 – Une portion rapide et un changement de direction qui l’est tout autant pour franchir la chicane bosselée où la voiture peut être déstabilisée. Le premier virage est l’un des rares où l’on peut dépasser au freinage.

T3 – Pour faire un chrono, le pilote doit maintenir une bonne vitesse à la sortie du T2 tout en tenant la trajectoire idéale sur le long droite qu’est le T3. Les vitesses de passage imposent d’énormes pressions sur les gommes, spécialement à l’avant gauche. Les dépassements sont possibles, mais il faut être courageux et téméraire d’autant qu’il pourrait être négocié à fond.

T5-T9 – Avec son dévers au freinage, le pilote peut facilement bloquer la roue avant gauche. Les bosses contribuent d’ailleurs au piège, mais le vibreur en sortie est assez large. La traction est à l’épreuve. Les virages 7 et 8 requièrent une bonne maniabilité avant d’attaquer le T9 sans relâcher.

T10 – La dynamique issue de la précédente séquence peut permettre une tentative de dépassement dans le gauche serré de La Caixa. En sortie, la motricité est capitale avant de défier l’enchaînement des virages 11 à 15.

T13 – Adieu l’enchaînement lent qui créait des écarts entre les monoplaces avant le dernier virage et la longue ligne droite : la F1 a repris ces dernières années la configuration du circuit tel qu’il était jusqu’en 2006, avec deux virages rapides pour conclure le tour.

T14 – Une bonne voiture est cruciale pour optimiser la longue ligne droite des stands. S’il s’avale pied au plancher en qualifications, un compromis pour la vitesse d’entrée est de rigueur en course à cause des charges d’essence et de la dégradation des pneus.

Forces en présence

En ce week-end où l’on devra redéfinir la hiérarchie, il est possible que quelques petites choses évoluent. McLaren devrait garder la main, mais l’écart pourrait encore se resserrer et pencher en défaveur du team orange.

Red Bull, Mercedes et Ferrari seront évidemment à l’affût pour aller chercher un possible bon résultat, tandis que derrière, Williams fera encore office de leader dans le peloton, voire plus si l’équipe arrive à garder la tête face à des Racing Bulls de plus en plus pointues.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Piastri, 2. Norris, 3. Verstappen

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Russell

— Alexandre : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc

Les horaires du Grand Prix d’Espagne

On retrouve à Barcelone des horaires similaires à ceux de Monaco, et le Grand Prix d’Espagne se tiendra donc en après-midi, avec les qualifications à 16h et la course à 15h dimanche.

- Vendredi 30 mai

13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 31 mai

12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 1er juin

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix d’Espagne