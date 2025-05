McLaren F1 : Piastri était ’trop loin de Leclerc’ pour réussir un doublé

Andrea Stella est satisfait de la manière dont Lando Norris et Oscar Piastri ont capitalisé sur leurs performances pour signer un bon résultat. Le directeur de McLaren F1 salue la vitesse du Britannique, tandis qu’il révèle que l’Australien a manqué de constance. Mais il a su maximiser son résultat en allant chercher une troisième place importante pour les championnats.

"Lando a été très rapide. Comme je l’ai déjà dit, il a démarré pratiquement dès le premier tour des EL1" a déclaré Stella. "Je pense qu’avec Oscar, nous avons eu des périodes de très grande vitesse. Des périodes, si l’on peut dire, comme des moments de très grande vitesse. Mais cette année, contrairement à l’année dernière, Oscar a eu du mal à garder le rythme."

"Par moments, il s’est un peu battu avec la voiture, en particulier avec une certaine nervosité de la voiture à basse vitesse. C’est pourquoi, même en qualifications, il lui a fallu un peu de temps pour atteindre la bonne vitesse, et il a pris un peu de retard par rapport au plein potentiel qu’il aurait pu exprimer."

"Plus que la vitesse absolue, c’est la régularité de la vitesse qui lui a manqué tout au long du week-end. Je pense qu’il y a quelques points à revoir du côté d’Oscar, mais dans l’ensemble, c’est un week-end très positif."

"Nous disons toujours, avec Lando et Oscar, que les championnats sont faits de constance. Donc, quand vous ne pouvez pas être aussi rapide que vous le souhaitez, restez où vous êtes. Parfois, vous ne serez pas en mesure de gagner, mais restez là, et c’est finalement ce qu’Oscar a réussi à faire."

L’Italien pense en revanche qu’il n’y avait aucune chance pour Piastri de dépasser Leclerc grâce à la stratégie : "Je dois dire que nous devons nous pencher sur la question. Car pour qu’il y ait un duel, il aurait dû y avoir des phases où Oscar devait avoir assez de rythme pour se rapprocher de Leclerc."

"Et une fois que vous êtes dans la boîte de vitesses de Leclerc, vous pouvez penser à des options. Mais nous étions toujours un peu trop loin de Leclerc pour penser à des options avec Oscar. Donc, bien que la course soit plus compliquée qu’une course normale de Monte-Carlo, je pense que pour les trois premiers, il n’y avait pas beaucoup d’options pour changer l’ordre."