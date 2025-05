Newey a tenu à rester un ’dissident’ chez Aston Martin F1

Adrian Newey est satisfait du cadre professionnel dans lequel il a débuté au sein d’Aston Martin F1. Le directeur technique de l’équipe de Silverstone apprécie le travail qu’il mène aux côtés du team principal, Andy Cowell, ancien de chez Mercedes, que Newey connait depuis plusieurs années.

En effet, Cowell était l’ingénieur en chef du projet de moteur Mercedes-Ilmor à l’époque où Newey était chez McLaren avant de rejoindre Red Bull, et cela fait donc 20 ans qu’ils se côtoient, ce qui leur permet de bien s’entendre pour travailler ensemble.

"C’est un défi très agréable à relever. Je pense que j’ai beaucoup de chance de commencer avec Andy Cowell, que je connais depuis de nombreuses années, ce qui nous permet de nous répartir les responsabilités et de nous consacrer à nos tâches respectives. Nous pouvons donc nous répartir les responsabilités et nous consacrer tous deux à nos tâches respectives" note Newey.

L’ingénieur révèle la manière dont il aime être indépendant dans une équipe, ce qu’il fait encore chez Aston Martin : "J’ai toujours essayé, depuis l’époque de Leyton House, de faire en sorte que la façon dont je peux faire fonctionner l’équipe, au sein de l’équipe, me donne beaucoup de liberté, et j’essaie donc d’avoir très peu de subordonnés directs."

"Et je suppose que l’on peut dire que j’ai été un peu un dissident au sein de l’équipe en essayant de trouver ce que je pense être le plus approprié en travaillant avec mes collègues, les gars et les filles, les ingénieurs, mais aussi en me tenant à ma table à dessin et en essayant de penser à la situation dans son ensemble."

Newey a "quelques discussions" sur la voiture 2025

Newey explique toutefois qu’il est difficile de travailler sur ce nouveau règlement, tant il y a des changements : "Le problème majeur que l’on rencontre toujours lors d’un changement de règlement comme celui-ci, c’est que toutes les équipes ont des ressources limitées."

"Et je pense qu’en raison de notre nouveauté, nous sommes peut-être particulièrement limités dans certains domaines. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’il n’est pas possible d’explorer de nombreuses voies différentes. J’aime toujours utiliser l’analogie d’une montagne. Vous avez peut-être trois sommets et vous décidez de commencer à en escalader un."

"Vous ne savez pas si, en fin de compte, cette route aura un sommet plus élevé qu’une montagne située plus loin, mais vous devez passer par la vallée avant de pouvoir explorer l’une des autres. Et en raison de nos ressources limitées, nous devons vraiment choisir une voie, la poursuivre en espérant qu’elle soit raisonnablement fructueuse."

Malgré le gros programme 2026, qui empêche l’équipe de se concentrer sur la voiture actuelle et son développement, Newey ne nie pas qu’il discute avec les ingénieurs qui ont pour mission de développer la voiture actuelle.

"Je suis assez discipliné comme ça, je suppose. J’ai tendance, comme je l’ai dit plus tôt, à avoir une vision en tunnel. Je me suis donc concentré sur la voiture de 2026. Mais oui, en discutant à l’heure du déjeuner, il y a une petite équipe de base qui travaille sur la voiture de 2025 et qui le fera encore pendant quelques mois."

"Nous aurons une mise à jour aux alentours de Silverstone. Nous aurons une mise à jour aux alentours de Silverstone. J’ai donc eu des discussions à l’heure du déjeuner avec cette équipe de base pour savoir ce que vous faisiez, discuter d’idées, en proposer quelques-unes et nous verrons où nous en sommes."

Avant le GP de Monaco, il expliquait pourquoi il était impatient de découvrir les monoplaces 2025 en piste : "C’est la première fois que je vois ces voitures. Et je n’ai pas non plus passé beaucoup de temps à étudier des photos d’elles."

"Il sera donc intéressant pour moi de voir ce que tout le monde a fait pendant l’hiver lors des premières courses et de voir comment les équipes ont modifié leurs voitures par rapport à l’année dernière."