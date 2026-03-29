Pourquoi Norris n’est pas totalement satisfait malgré un top 5 en course

Cinquième à l’arrivée du Grand Prix du Japon, Lando Norris a dressé un bilan globalement positif de la performance de McLaren F1, tout en reconnaissant que des axes d’amélioration subsistent.

Sur le tracé de Suzuka, le Britannique a notamment salué la prestation de son coéquipier Oscar Piastri, auteur d’une course solide terminée à la 2e place, sur le podium.

"Clairement, Oscar a fait une excellente course aujourd’hui. De mon côté, j’ai même réussi à reprendre la Ferrari à la fin. En air libre, la voiture était incroyablement performante ici. Oscar a parfaitement contrôlé les choses dès le début."

Norris est également revenu sur l’envol des deux monoplaces orange, toutes deux efficaces au départ.

"Nous avons tous les deux pris de très bons départs, ce qui était agréable. C’était bien de se retrouver premier et troisième et de revivre cette sensation."

Un signe encourageant pour l’écurie britannique, qui continue de progresser : "Il y a beaucoup de signaux positifs pour nous en tant qu’équipe. Le fait de pouvoir obtenir un résultat aussi solide alors que nous savons que nous manquons encore dans plusieurs domaines est encourageant. Terminer deuxième et cinquième, c’est positif."

Le Britannique y voit un message fort en interne.

"Aujourd’hui a été une bonne journée pour nous en tant qu’équipe, pour donner un bon coup de boost à tout le monde et leur dire de continuer à travailler."

Malgré ce résultat, Norris reste lucide sur les raisons de cette performance.

"Même si nous n’avons pas beaucoup changé de choses ce week-end, c’est surtout que le circuit nous convenait. Nous avons clairement réussi à en tirer davantage, notamment sur la gestion de l’énergie, la batterie et le moteur. Ce sont de bons signes."

"Mais tout n’est pas encore réglé, certaines choses restent compliquées. Nous avons tous les deux les mêmes plaintes sur la voiture et sur les difficultés rencontrées. Mais nous allons dans la bonne direction, et c’est un très bon début."

Sur un plan plus personnel, Norris admet ne pas encore être totalement à l’aise au volant.

"Je ne me sens toujours pas aussi à l’aise que je le souhaiterais dans la voiture. Ce n’est pas une excuse, mais c’est en partie dû au manque de roulage que j’ai eu en Libres."

"Certaines choses aujourd’hui étaient liées à la dégradation des pneus et à la gestion de la batterie. D’autres relèvent du fait que nous devons trouver des solutions en temps réel, plutôt que d’avoir pu les tester le vendredi."