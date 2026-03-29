Colapinto pointe des écarts de vitesse ’très dangereux’ après le crash de Bearman

Le spectaculaire accident d’Oliver Bearman à Suzuka va certainement susciter des réactions dans le paddock de la Formule 1. Témoin direct de l’incident, Franco Colapinto a évoqué une situation "vraiment étrange", pointant du doigt des écarts de vitesse qu’il juge dangereux.

L’accident s’est produit au 22e tour, dans le rapide enchaînement de Spoon à Suzuka, alors que Bearman tentait de dépasser l’Alpine de Colapinto. Le pilote Haas est arrivé avec une vitesse de rapprochement extrême - près de 50 km/h de plus - avant de partir sur l’herbe et de terminer violemment dans les barrières, avec un choc mesuré à 50G (vidéo à revoir ci-dessous).

Revenant sur la scène, Colapinto décrit une situation déroutante : "C’était vraiment étrange, pour être honnête. J’étais un peu une cible facile."

"L’écart de vitesse est tellement grand que c’est presque comme si vous étiez en tour de sortie et que l’autre était en tour rapide. C’est vraiment bizarre."

Le pilote argentin insiste sur la nature du virage, abordé à pleine charge.

"C’est un virage que l’on prend à fond, et il était à plus de 50 km/h plus rapide que moi. C’est très étrange. Cela devient vraiment limite quand les lignes droites ne sont pas droites et que ça tourne."

"En regardant dans mes rétroviseurs, je l’ai vu partir en tête-à-queue sur l’herbe. Même en glissant, il m’a dépassé, donc imaginez l’écart de vitesse. À certains moments, cela devient vraiment dangereux."

Malgré la violence de l’impact, Haas F1 a confirmé qu’aucune fracture n’avait été décelée après des examens médicaux. Le Britannique souffre toutefois de contusions au genou droit.

Colapinto s’est montré soulagé.

"Je suis content qu’il aille bien. Je l’ai vu marcher dans le paddock et il semblait aller bien."

N’ayant pas encore pu échanger directement avec lui, il ajoute : "Je n’ai pas eu l’occasion de lui parler. J’ai demandé s’il allait bien, car c’était un très gros accident. Je suis content qu’il aille bien. C’était un gros choc."

Un appel à l’action auprès de la FIA

L’incident, qui n’a pas été investigué par les commissaires mais a provoqué l’intervention de la voiture de sécurité, relance le débat sur les écarts de vitesse en piste.

Colapinto appelle clairement la FIA à se pencher sur la question .

"C’est quelque chose d’assez courant avec ces F1 et cette fois on y est ! Je n’ai pas bougé ni rien ! L’écart de vitesse est lié à plusieurs facteurs, mais le principal, c’est qu’une voiture peut rouler 50 km/h plus vite qu’une autre, et c’est là que cela devient dangereux."

Le pilote fait le parallèle avec un incident vécu en début de saison : "C’est la même chose qui m’est arrivée à Melbourne. C’était au départ de la course et j’ai dû éviter quelque chose qui était 100 km/h plus lent que moi. Avec ces voitures, il faut comprendre ce qu’il se passe et réduire ce problème."

Au-delà de la sécurité, Colapinto critique également la nature même des dépassements actuels.

"Pour les dépassements, c’est pareil, ils sont très artificiels. À la télévision, on voit une voiture arriver avec 50 km/h de plus. Ce sont des choses à revoir avec la FIA à l’avenir."