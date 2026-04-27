Pourquoi McLaren F1 ’regarde tout’ et n’hésite pas à copier ses rivales

Le directeur technique qui supervise le design de McLaren F1, Rob Marshall, a expliqué pourquoi l’équipe cherche souvent à voir s’il est possible de copier les évolutions des écuries rivales, et assume cette tactique qui est évidemment répandue en Formule 1.

Alors que la F1 est encore au début d’un nouvel ensemble de réglementations techniques sur les châssis, les équipes peuvent faire des bonds de géant grâce à leurs évolutions, dont certaines attirent l’œil de la concurrence.

McLaren s’est engagée à apporter une MCL40 largement modifiée aux Grands Prix de Miami et du Canada en termes d’évolutions, Marshall ayant précédemment cité Ferrari, Audi et Aston Martin comme des équipes ayant développé des pièces ayant suscité un intérêt.

Expliquant longuement pourquoi les équipes investissent du temps pour essayer de comprendre les évolutions de leurs rivaux, Marshall a pointé du doigt l’un des développements les plus controversés de la F1, le double diffuseur, que Brawn, Toyota et Williams avaient initialement utilisé en 2009.

Jugé finalement légal par la FIA, Adrian Newey, alors chez Red Bull, avait protesté contre sa légalité tout en concevant la propre version de Red Bull, Marshall détaillant le processus derrière la "copie".

"Nous regardons tout, certaines choses nous sont fermées assez rapidement quand on regarde le règlement, mais d’autres restent ouvertes" a déclaré Marshall. "D’autres sont en quelque sorte limitées par des changements architecturaux que vous pourriez avoir faits, ou par ce que vous faites avec le moteur, mais en fin de compte, nous analysons tout."

"Certaines choses vont jusqu’à être testées en soufflerie ou en CFD, et d’autres sont des sortes d’expériences de pensée que nous réalisons pour voir si cela serait bon ou mauvais pour nous."

"Mais l’essentiel est que nous regardons pratiquement tout ce que fait l’opposition d’un bout à l’autre de la grille et nous essayons d’évaluer si ces éléments fonctionneraient sur notre voiture."

"Il y a une phrase courante en F1 selon laquelle copier ne fonctionne pas, que ce qui fonctionne sur une voiture ne fonctionnera pas sur une autre, mais ce n’est pas forcément vrai. Le double diffuseur a fonctionné sur une voiture, et tout le monde l’a copié, donc la copie fait tout simplement partie de la F1."

"Il y a une chose dans le fait de copier les autres, c’est d’essayer réellement de comprendre ce qui se passe, ce que l’autre équipe essaie d’accomplir, et c’est là que réside le véritable secret, car vous pouvez copier quelqu’un sans avoir sa compréhension."

"Si vous faites des recherches correctement, avec un peu de chance, vous développerez le même type de propriété intellectuelle de base, c’est donc un clin d’œil aux autres équipes."

"Cela fait simplement partie de la F1, il y a des choses auxquelles vous pensez vous-même et vous en êtes fier, puis il y a ce que vous copiez, et d’autres choses que vous développez ou inventez simplement dans votre bain, et que personne ne veut copier."