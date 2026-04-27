Russell ne pense pas être face à sa ’seule chance’ de titre en F1

George Russell insiste sur le fait qu’il ne considère pas l’année 2026 comme sa seule chance de remporter un titre mondial, malgré la pression croissante d’Andrea Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes F1 n’est pas inquiet sur le fait qu’il soit devant la chance unique de sa vie.

Alors que l’écurie dispose clairement de la voiture dominante jusqu’à présent, le Britannique a été dépassé au classement par son coéquipier de 19 ans, Kimi Antonelli, après seulement trois courses, mais il reste serein quant à ses perspectives.

"Je suis convaincu que ces opportunités se présenteront plus d’une fois" a-t-il déclaré à CNN. "Il est très rare, quel que soit le secteur d’activité, que l’on n’ait qu’une seule chance lorsqu’on travaille aussi dur pour atteindre un objectif précis."

"On veut profiter de chaque instant, ne rien prendre pour acquis et essayer de saisir l’opportunité. J’espère que ce ne sera pas ma seule et unique chance. Je vais tout donner cette année" poursuit Russell, qui n’oublie pas de mettre en avant le talent de son jeune équipier.

"Kimi est un pilote fantastique. J’ai déjà pu avoir un très bon aperçu de son talent et de sa pointe de vitesse tout au long de l’année dernière. Le début d’année qu’il connaît est un début de saison de rêve."

"De mon côté, je sais de quoi je suis capable, et aucun championnat n’a jamais été remporté en trois courses. Pour moi, le chemin est encore long. Nous ne pouvons pas tirer de conclusions définitives après ces trois Grands Prix. Cela ne change pas ma façon de travailler."

Russell a également précisé qu’il ne changerait pas son approche malgré une bataille interne potentiellement intense, et il réfute l’idée d’aller sur le terrain de la fébrilité psychologique pour battre son équipier.

"Ce n’est pas ma façon de faire. Je sais quelles sont mes valeurs. Je sais quel genre de personne je suis. Je sais ce dont je suis capable dans une voiture de course, et je n’ai pas besoin d’utiliser de tels moyens pour gagner."

Concernant la réglementation controversée de 2026, Russell continue d’adopter un ton plus mesuré que certains de ses rivaux, à l’aube des premières modifications

"D’un point de vue neutre, les courses ont été assez passionnantes. Nous devons simplement trouver un moyen, pour les pilotes, de rendre les qualifications peut-être un peu plus agréables et un peu moins stratégiques. En fin de compte, nous n’en sommes qu’à trois courses sous cette nouvelle réglementation, il faut donc encore lui laisser du temps."

Alors que la saison s’apprête à reprendre à Miami après un calendrier perturbé, l’objectif immédiat de Russell est limpide : "Le but est de remonter sur la plus haute marche du podium."