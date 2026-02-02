Pourquoi le sponsor de Colapinto a disparu d’Alpine F1... pour réapparaître ailleurs

Les observateurs des essais à Barcelone, qui ont dû se contenter des images fournies par la F1 ou par les équipes elles-mêmes, ont remarqué un détail qui n’est pas passé inaperçu dans le paddock : Mercado Libre, principal soutien argentin de Franco Colapinto, a discrètement disparu de la livrée Alpine. Un changement intervenu seulement quelques jours après que Flavio Briatore a publiquement assuré que l’avenir de Colapinto était sécurisé au sein de l’écurie pour l’intégralité de la saison 2026.

Ce timing interpelle d’autant plus que la marque sud-américaine a simultanément fait son apparition ailleurs dans le paddock. Le logo Mercado Libre a ainsi été aperçu sur le casque de Sergio Pérez, désormais engagé avec Cadillac, tandis que plusieurs sources indiquent que, via sa filiale brésilienne, l’entreprise devrait également soutenir Gabriel Bortoleto chez Audi.

Cette disparition ne serait toutefois pas définitive. Les discussions entre Alpine et Mercado Libre seraient toujours en cours, laissant la porte ouverte à un éventuel retour du sponsor sur les monoplaces de l’écurie française.

En piste pendant une journée et demi lors du shakedown de Barcelone, Franco Colapinto a de son côté tenu un discours mesuré et résolument tourné vers l’avenir face aux médias.

"C’est une nouvelle ère, une voiture complètement différente de celle de l’an dernier, donc on commence la saison avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation," a expliqué le pilote argentin.

Il a tenu à saluer le travail accompli en interne par l’équipe d’Enstone.

"C’est une équipe qui a travaillé de manière incroyable. Il y a plus d’un millier de personnes à l’usine qui travaillent jour et nuit pour mettre une voiture en piste."

À 22 ans, Colapinto a également insisté sur la volonté d’Alpine de garder des attentes maîtrisées en ce début de saison.

"Nous sommes très concentrés sur nous-mêmes, car il est très difficile de savoir où se situeront les autres équipes. Nous avons très peu d’informations sur le reste du plateau. Nous devons d’abord améliorer notre propre niveau sans se soucier des autres."

Interrogé sur la présence du pilote de réserve Paul Aron, et sur la possible remise en question de son baquet, Colapinto a balayé toute inquiétude.

"Les troisièmes pilotes sont là pour aider l’équipe, surtout dans une saison avec des voitures nouvelles. Leur rôle est très important," a-t-il insisté.