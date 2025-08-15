Mercedes F1 va se battre ’pour de belles places’ en 2e partie de saison

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes F1, est confiant que son équipe est en bonne position pour se hisser devant Ferrari lors de la seconde moitié de la saison de F1.

L’équipe de Brackley a traversé une période difficile jusqu’à présent, perdant du terrain lors de la manche européenne du calendrier.

Une mauvaise orientation du développement a empêché la voiture de se battre régulièrement pour le podium, avant que l’équipe ne revienne à une suspension arrière plus ancienne lors de la dernière course en Hongrie.

Une course positive pour l’équipe a vu George Russell franchir la ligne d’arrivée à la troisième place, signant son sixième podium de la saison.

Avec la pause estivale désormais effective, Wolff se tourne déjà vers la reprise de la saison plus tard ce mois-ci, s’attendant à une performance plus compétitive que lors des derniers événements.

"C’est mérité que toutes les équipes bénéficient de cette pause de deux semaines et demie, car avec tous les déplacements et le travail du week-end, tout le monde est assez épuisé."

"Ensuite, direction Zandvoort pour la seconde moitié de la saison, avec de nombreuses courses lointaines après Monza ensuite, dans des lieux passionnants."

"Pour l’équipe, je pense que nous sommes bien placés pour nous battre pour de belles positions. La voiture a enfin retrouvé son rythme, les pilotes sont en forme et ont de nouveau de la confiance. J’ai donc vraiment hâte de reprendre la compétition."

Très peu de développements vont encore arriver sur les F1 actuelles, la priorité étant désormais donnée aux monoplaces de l’année prochaine, construites selon une nouvelle réglementation technique.

Wolff a confirmé que toute l’attention du développement se portait sur la W17 de 2026 afin d’entamer la nouvelle ère dans les meilleures conditions.

"Cette année marque une saison de F1 intéressante, car en 2026, tout change."

"Nous aurons un châssis entièrement nouveau, une nouvelle réglementation aérodynamique, nous nous débarrasserons enfin de ces voitures à effet de sol qui nous ont déçus, et nous aurons un moteur entièrement nouveau. Notre développement s’est concentré sur ce projet depuis longtemps. Il est maintenant totalement sur 2026."

"Un petit groupe était chargé de faire fonctionner la W16 de cette année du mieux possible et ils y travaillent encore à fond."

"C’est pourquoi je pense que la seconde moitié de la saison peut être solide, tandis que toute la R&D et le développement sont concentrés sur la voiture de l’année prochaine."