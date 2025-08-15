Hülkenberg, un pilote chahuté par un Bortoleto qui l’a ’surpris’

Le rookie de l’année pourrait-il être Gabriel Bortoleto ?

Le pilote Sauber est monté en puissance lors des dernières courses et alors qu’Isack Hadjar et Kimi Antonelli ont aussi impressionné, personne ne s’attendait à voir le Brésilien émerger ainsi.

Bortoleto a bien évidemment profité de la montée en puissance de la Sauber C45, désormais capable de viser les points à chaque Grand Prix, mais aussi de ses duels de plus en plus remportés face à Nico Hülkenberg, autant en qualifications qu’en course.

Au Grand Prix de Hongrie, le jeune homme de 20 ans a décroché sa meilleure place sur la grille de départ avec une septième place, et a confirmé avec sa meilleure performance en Grand Prix en finissant à la sixième place.

Hülkenberg a expliqué en détail comment les performances de son coéquipier l’ont « surpris ».

"C’est un pilote très jeune, brillant et très rapide. Il est très dévoué à l’équipe, très concentré et travaille très dur. Il a vraiment la bonne attitude et il est rapide. Il est donc très impressionnant pour moi, pour un débutant."

"Le voir si proche de moi comme équipier, consulter ses données, écouter ce qu’il a à dire après les séances et les courses, c’est très encourageant pour la suite avec Audi."

"Et vous savez, il a tout ce qu’il faut pour devenir un grand pilote et connaître une longue et brillante carrière."

Bortoleto a réussi à égaler le rythme de Hülkenberg puis à le devancer, comme ce fut le cas à trois reprises lors des quatre dernières manches.

Hülkenberg a révélé que, même s’il n’avait pas prêté beaucoup d’attention aux résultats de Bortoleto dans les formules junior, il avait été surpris par le rythme du Brésilien.

"Honnêtement, je ne le connaissais pas beaucoup. Et donc, oui, c’est vraiment une surprise."

"C’est vraiment très bien comme dynamique. C’est très sain. Je pense qu’on s’entend très bien, mais on se motive mutuellement. C’est compétitif, mais c’est aussi dans l’intérêt de l’équipe, de l’entraide et de l’équilibre. C’est donc très positif et agréable."