’On arrêtait de parler’ : comment Häkkinen et Schumacher ont préservé leur entente

Mika Häkkinen a plaisanté en disant qu’il était meilleur que son ancien rival Michael Schumacher. Revenant sur différentes tensions qui les ont opposés, le double champion du monde de F1 explique que tous deux ont développé une approche sans concession en piste.

Une attitude qui, selon lui, lui a valu le respect de Schumacher et qui a distingué leur rivalité des affrontements plus explosifs du pilote allemand en F1. Häkkinen décrit son ancien rival comme un pilote de course incroyable, et a décrit les qualités de celui-ci.

"Je l’ai suivi de nombreuses fois, en étudiant ses trajectoires, pourquoi il faisait ceci, où il utilisait le volant, en essayant de comprendre tout ça, mais à mon avis, ce n’était rien de vraiment exceptionnel. Je pense que j’étais un peu meilleur" a déclaré un Häkkinen rieur dans le podcast High Performance.

Redevenant sérieux, il a expliqué les points positifs et redoutables de Schumacher : "Il était physiquement très fort avec la voiture. Physiquement très fort dans la manière dont il utilisait les pneus, les pneus et la suspension, la charge de la voiture, en utilisant uniquement sa force physique pour piloter."

"Et ensuite, il y avait son talent, sa manière de réfléchir, de gérer l’équilibre de la voiture. Le contrôle qu’il avait de la voiture était incroyable."

Schumacher a qualifié Häkkinen de "meilleur adversaire" qu’il ait jamais eu, et pour Häkkinen, leur relation était unique par rapport aux autres rivaux de Schumacher pour le titre, en partie parce qu’ils se sont mis d’accord très tôt : "Battons-nous sur la piste. Laissons les conneries de côté."

Interrogé sur le fait de savoir si Schumacher avait déjà essayé de jouer avec son mental durant un week-end de Grand Prix, Häkkinen a répondu positivement : "Il a essayé, mais ça ne marchait pas. Non, ça ne marchait tout simplement pas. Ça ne faisait aucune différence."

"Je pense qu’il a essayé de nombreuses manières différentes, ceci et cela, et peut-être que c’était un peu son sens de l’humour. Mais ça m’était égal. J’avais tellement confiance en l’équipe McLaren, en mon management et en moi-même qu’il n’allait rien changer. C’est pour ça que, quand on mettait le casque, on arrêtait de parler."

La rivalité entre Häkkinen et Schumacher remontait en fait à la Formule 3 et à un accrochage au Grand Prix de Macao : "Disons-le comme ça : nous avons eu nos moments difficiles en sport automobile."

"Quand j’ai eu un accident avec lui à Macao, par exemple, en Formule 3 en 1990. J’ai gagné la première manche, il était deuxième. Il y avait deux manches, et elles étaient additionnées, et le temps total déterminait le vainqueur de la course."

"J’ai gagné la première manche. Michael était derrière moi à quelques secondes. Il a gagné la seconde manche. Il a pris la tête. J’étais derrière lui à quelques secondes. Je savais donc que j’allais gagner. Je me suis dit ’suivons-le jusqu’au bout’."

"Et Macao est un circuit incroyable. C’est environ sept kilomètres, un circuit urbain, et courir là-bas en Formule 3… donc, dans le dernier tour, il a fait une erreur incroyablement stupide dans un virage rapide, ce qui m’a donné l’opportunité de le dépasser très facilement."

"J’arrive derrière lui et je prépare mon dépassement, et il regarde dans le rétroviseur et tourne légèrement le volant. Je touche son pneu arrière, et je pars à la faute. J’aurais pu devenir complètement fou à cause de ça, mais je me suis dit : qu’est-ce que ça va changer ? Ça ne changera rien. Michael était un pilote très dur."

"Je pense qu’il a eu pas mal de problèmes avec beaucoup d’autres pilotes : Damon Hill, Jacques Villeneuve, David Coulthard. C’était un pilote très agressif. Parfois pas fair-play. Et à chaque fois, il y avait d’énormes discussions après, ceci et cela, et je me disais ’Je dois changer ce type. Je dois changer sa philosophie, sa mentalité, sa manière de courir’."

"Mais peu importe comment je parlais à son management, à son équipe, ou aux médias, ou à qui que ce soit, ça ne changerait rien. Je me suis simplement concentré sur mon propre travail, et je pense que c’est comme ça qu’un grand respect s’est installé."

"Nous n’avons pas commencé à nous battre verbalement, à nous accuser publiquement. Nous pensions : battons-nous sur la piste. Laissons les conneries de côté. Je pense que ce sont ces choses-là qui ont peut-être, en partie, influencé son attitude envers moi."

"Et après l’incident de Macao, bien sûr, j’ai compris quelle était sa philosophie en course. Donc, à chaque fois que nous courions ensemble, nous jouions de petits tours, mais nous ne nous touchions pas."