Doohan confirmé jusqu’à la fin de la saison chez Alpine F1 ?

Jack Doohan a réagi aux rumeurs plutôt positives qui ont circulé le concernant après Bahreïn.

Il se dit que l’Australien aurait gagné le droit de continuer dans le baquet de son Alpine F1 au moins jusqu’à la pause estivale selon certaines informations, voire jusqu’à la fin de la saison selon d’autres. Cela enlèverait de ses épaules la pression d’un probable remplacement à tout moment par Franco Colapinto.

A Djeddah, Doohan s’est engagé à « accomplir de grandes choses » avec Alpine F1 après les bons mots tenus par Oliver Oakes.

"J’ai essayé de ne pas penser à toutes ces spéculations," explique Doohan. "Nous connaissons en interne ma situation contractuelle, et j’ai toujours su que le reste serait fluctuant."

"Je peux me concentrer uniquement sur ce que l’équipe et moi sommes censés faire et sur ma capacité à me mettre à niveau le plus rapidement possible."

"C’est une bonne chose que nous ayons enregistré de bons moments lors des quatre dernières manches et que le rythme soit au rendez-vous."

"Il y a beaucoup de points forts à exploiter, il ne reste plus qu’à les mettre en place et, à coup sûr, nous pourrons réaliser de grandes choses."

Doohan a réalisé sa meilleure performance de la saison à Bahreïn, manquant la Q3 de seulement 17 millièmes de seconde avant de terminer 14e de la course. Que vise-t-il ce week-end ?

"Ne pas trop expérimenter en fin de Q2, qui est la plus importante pour la mise en température des pneus, et simplement s’en tenir à ce qui a fonctionné et aux fondamentaux."

"Cela m’a permis de rester autour de la 5e/6e place pendant toute la séance de qualification, et ensuite il ne faut plus rien faire. J’ai essayé de réinventer la roue, ce qui m’a peut-être mis hors de la Q3, alors que cela n’aurait pas dû être le cas."