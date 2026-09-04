’Plus jamais ça !’ : Alpine réclame des changements, Red Bull se réjouit pour Hadjar

Alpine veut tourner la page du feuilleton des pénalités du Grand Prix de Monaco, mais pas sans tirer les enseignements de cette affaire. Alors que Pierre Gasly vient finalement de perdre son podium après la décision de la Cour d’appel internationale de la FIA, Steve Nielsen estime désormais que la Formule 1 et la FIA doivent surtout s’assurer qu’une telle situation ne puisse plus jamais se reproduire. Pour le directeur général d’Alpine, quelques modifications réglementaires très limitées pourraient suffire à éviter un nouveau chaos.

Pierre Gasly avait franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix de Monaco en troisième position en mai dernier. Le Français avait toutefois été rétrogradé au septième rang après l’application, après la course, d’une pénalité de dix secondes pour un prétendu excès de vitesse dans la voie des stands.

Gasly n’avait pas été le seul pilote sanctionné ce jour-là. Plusieurs concurrents avaient eux aussi reçu une pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands. Mais le pilote Alpine était le seul à ne pas avoir purgé sa sanction pendant la course, une particularité qui avait permis à son écurie de contester la décision des commissaires.

Alpine avait alors présenté des éléments à la FIA afin de demander une révision de la sanction. L’écurie française avait obtenu gain de cause dans un premier temps, après qu’il eut été établi que la distance utilisée pour contrôler la vitesse dans la voie des stands était inférieure de 77 centimètres à celle requise. Cette erreur de mesure avait ainsi pu générer de fausses détections d’excès de vitesse.

La décision d’Alpine de faire réexaminer le cas de Gasly avait cependant été contestée par Red Bull et McLaren devant la Cour d’appel internationale de la FIA. Celle-ci a finalement rendu une décision favorable aux deux écuries, entraînant le rétablissement de la pénalité de Gasly et, par conséquent, la perte de son podium monégasque.

Face à cette issue, Steve Nielsen n’a pas caché la déception d’Alpine, tout en reconnaissant que son équipe ne pouvait pas aborder une procédure judiciaire avec la certitude d’obtenir gain de cause.

"Nous sommes évidemment déçus. On ne peut pas aborder ce genre de procédure avec la certitude du résultat, mais nous étions convaincus que nous étions dans notre bon droit," a déclaré le directeur général d’Alpine à Monza après les Libres 1.

Cette conviction reposait notamment sur les éléments apportés par le chronométreur officiel de la FIA, dont les conclusions allaient dans le sens de l’écurie française. Pour Alpine, les données disponibles confirmaient que Gasly n’avait pas réellement dépassé la vitesse autorisée.

"Nous étions convaincus, avec le soutien du chronométreur officiel de la FIA, en fait, que la voiture n’était pas en excès de vitesse. C’est également notre point de vue : la voiture de Pierre n’était pas en excès de vitesse," a poursuivi Nielsen.

La Cour d’appel est toutefois arrivée à une conclusion différente après avoir étudié le dossier. Cette divergence d’interprétation est précisément ce qui nourrit aujourd’hui la frustration d’Alpine, qui estime avoir disposé d’arguments solides pour défendre son pilote.

"La commission de réexamen est arrivée à une conclusion différente. Nous sommes donc déçus," a reconnu Nielsen.

La décision rendue dans cette affaire dépasse d’ailleurs largement les seules conséquences sportives pour Gasly. Le document expliquant le verdict compte 26 pages, illustrant la complexité de la procédure et des systèmes de chronométrage impliqués dans cette affaire.

Interrogé sur la manière dont il résumerait cette décision volumineuse avec des mots plus simples, Nielsen a livré une réponse particulièrement révélatrice de la complexité du dossier.

"C’est terriblement simple, mais fantastiquement complexe en même temps. Seule la Formule 1 peut réussir à faire ça, je suppose," a-t-il lancé.

"Je ne veux pas entrer dans le détail de ce qui est juste ou faux, et je ne veux pas ennuyer tout le monde en expliquant comment fonctionne le système de chronométrage."

"Mais je pense que le sport doit maintenant se concentrer sur le fait de s’assurer que cela ne se reproduise jamais, et cela nécessite en réalité des modifications très mineures du règlement. C’est là que nous devons concentrer nos efforts maintenant."

Red Bull réagit au retour d’Hadjar sur le podium

Laurent Mekies, le patron de Red Bull, estime de son côté que le succès de l’appel contre l’annulation de la pénalité infligée à Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monaco était "important pour le sport".

Red Bull et McLaren se sont associées pour contester la décision d’annuler la pénalité du pilote Alpine à Monaco. Isack Hadjar retrouve la troisième place, tandis que Gasly rétrograde à la septième.

"Nous sommes très heureux que la cour ait rétabli le podium d’Isack," a déclaré Mekies.

"C’est important pour Isack, mais nous avons aussi agi ainsi parce que nous estimions que c’était important pour le sport."

"Nous ne voulons pas courir en devant nous inquiéter, après la course, de savoir si le contrôle de la vitesse était correct ou non. Nous avons constaté que de nombreuses voitures ont respecté le règlement concernant les limitations de vitesse à Monaco, alors que d’autres étaient en excès de vitesse."

"Certaines ont purgé leur pénalité, d’autres non. Il était donc important d’avoir une approche cohérente en course."

"Nous sommes donc satisfaits de la décision de la cour. C’est précisément pour cette raison que nous avons porté l’affaire devant la Cour d’appel : nous estimions que c’était important pour la discipline et, bien sûr, pour Isack, puisqu’il s’agissait de son premier podium avec nous."

Lorsqu’on lui a demandé si cette issue créait un précédent dangereux en permettant de revenir sur des résultats établis pour les modifier, Mekies a ajouté : "Je pense que c’est tout le contraire."

"Je crois que cela évitera certainement que l’on prenne l’habitude de contester, après la course, des décisions qui ne sont pas susceptibles d’appel – ce qui est précisément arrivé dans l’affaire de l’excès de vitesse dans la voie des stands à Monaco."

"C’est donc une bonne chose, car cela permet de connaître le classement définitif dès l’instant où la course s’achève."