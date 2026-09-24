GP d’Azerbaïdjan, EL2 : Russell reste en tête devant Antonelli et Verstappen

C’est l’heure des EL2 à Bakou, où le Grand Prix d’Azerbaïdjan se poursuit avec la conclusion de la première journée. Avant les EL3 et les qualifications demain, les pilotes et les équipes vont devoir ajuster les stratégies de déploiement d’énergie avec les enseignements de la première séance, et préparer la course qui se déroulera à la même heure samedi. De fait, c’est une séance studieuse qui nous attend, où les accidents et problèmes mécaniques seront pénalisants.

Et si les pilotes ont été épargnés par des dégâts, les avaries techniques se sont multipliées au fil de la séance qui a lancé le week-end. Andrea Kimi Antonelli et Isack Hadjar ont dû s’arrêter dans la première partie des Libres 1, et bien que le Français ait cru à un problème moteur, son équipe a assuré que ce n’est pas le cas via la voix de Laurent Mekies.

Nico Hülkenberg et Esteban Ocon se sont également arrêtés en piste à cause de problèmes, tandis que plusieurs pilotes se sont plaints de freins qui tiraient sur le côté. Du côté des sorties de piste, toutes sans gravité, on a vu notamment George Russell, Arvid Lindblad, Max Verstappen ou encore Charles Leclerc à la faute.

13h30 : L’info la plus fraîche de cet avant-séance est la confirmation, qui était attendue, du duo qui représentera Audi F1 l’année prochaine. Pour sa deuxième saison dans la discipline, l’équipe ne fera aucun changement et repartira avec Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto.

13h33 : On a donc appris pendant les EL1 que les deux pilotes Aston Martin ont changé leur moteur, pour bénéficier d’un moteur évolué neuf sur le circuit de Bakou. Lance Stroll en avait déjà changé à Madrid mais pas Fernando Alonso, qui dépasse officiellement son quota de pièces.

13h36 : Un Alonso qui hésite encore sur la suite à donner à sa carrière, et qui reste mystérieux quant à son avenir proche. L’Espagnol affirme qu’il discute avec Aston Martin mais n’est pas encore sûr de rempiler pour une saison.

13h40 : Sur le plan extra sportif toujours, Flavio Briatore est monté au créneau pour défendre Pierre Gasly, victime d’attaques de la part des très problématiques fans argentin. Le patron d’Alpine F1 a menacé d’interdire à Franco Colapinto de s’exprimer auprès de la télé argentine, et possiblement d’autres médias.

13h45 : Toujours du côté des directeurs d’équipe, Fred Vasseur à quant à lui été critiqué par Luca di Montezemolo, l’ancien président de Ferrari, qui accuse le Français de ne pas proposer assez de leadership à la tête de la Scuderia.

13h49 : Enfin, le Grand Prix d’Afrique du Sud pourrait finalement devenir réalité en 2031 avec la création d’un nouveau circuit, qui supplanterait donc Kyalami pour accueillir la F1 et peut-être le MotoGP.

13h52 : George Russell et Oscar Piastri connaissent des difficultés cette saison, même si dans le cas de ce dernier, elles remontent plutôt à l’escale de Bakou il y a tout juste un an, et ils ont été interrogés sur les raisons du déficit affiché face à leur équipier.

13h54 : La F1 a annoncé qu’elle prendrait une décision finale mi-octobre pour sa fin de saison, et l’annulation à venir des GP du Qatar et d’Abu Dhabi. Si cela semble déjà inéluctable, l’officialisation devrait donc se faire après le triplé de courses qui débute ce week-end.

13h57 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a confirmé que le package d’évolutions plutôt important amené ce week-end sera le dernier de la saison : "Il s’agit très probablement de notre dernier package d’évolutions majeur. Nous avons réorienté une part importante de nos ressources, la très grande majorité, en fait, vers la voiture de l’année prochaine. Cela ne signifie pas pour autant que nous délaissons la saison en cours. D’une part, nous sommes toujours en quête de notre première victoire, ce qui constitue un objectif important pour l’équipe. D’autre part, comme vous le savez, le règlement n’évolue que très peu pour l’an prochain ; nous avons donc une formidable opportunité de continuer à apprendre lors des courses restantes et de nous assurer d’arriver aussi bien préparés que possible pour la saison à venir. Mais en résumé, oui, c’est la dernière mise à jour majeure de l’année."

13h59 : Haas n’a pas confirmé le départ d’Esteban Ocon, mais celui-ci semble inéluctable, alors qu’Ayao Komatsu a confirmé que les évaluations des candidats sont terminées du côté de l’équipe.

14h00 : C’est parti pour les EL2 !

14h01 : Le moteur d’Antonelli a été changé entre les deux séances, à cause de l’application de mousse anti feu à l’intérieur du bloc propulseur par les commissaires. L’Italien reçoit un nouveau moteur du pool déjà existant. Mais le changement prend du temps et il faudra donc compter sur un début tardif pour le leader du championnat en EL2.

14h02 : Colapinto a tiré tout droit dans son tour de sortie des stands, sans conséquence.

14h06 : Russell a pris la tête très provisoirement avant d’être dépassé par Verstappen en 1’45"933. Les deux pilotes sont en gommes mediums, alors que les pilotes McLaren ont chaussé des durs, et la voiture de Piastri est couverte de peinture Flo-Vis sur la moitié droite, pour comprendre la circulation du flux d’air autour des pièces améliorées.

14h08 : Russell revient à 0"011 de Verstappen, et Hadjar signe un tour en tendres à trois dixièmes de la référence.

14h09 : Lando Norris en termine avec un tour rapide en gommes dures, et il améliore très largement en 1’45"184, avec les pneus les plus lents. Verstappen améliore à son tour et reprend la main en mediums en 1’45"115. Piastri prend le quatrième temps à huit dixièmes.

14h11 : Verstappen se plaint de devoir contre-braquer en permanence car "le train arrière décolle du sol" sur sa Red Bull.

14h12 : Russell a largement amélioré en mediums en 1’44"537.

14h14 : Norris améliorait mais est rentré au stand. Verstappen termine en revanche son tour et il améliore, avec un 1’44"492 en gommes mediums.

14h16 : Hamilton améliore mais ne fait pas mieux que quatrième, à sept dixièmes de la référence. Les Ferrari sont pour l’instant en retrait en ce début de week-end.

14h19 : Arvid Lindblad a tapé le mur ! A l’entrée du secteur du château, le pilote Racing Bulls est passé trop près du mur à droite, ses deux roues ont tapé le mur et il a ensuite perdu le contrôle pour aller le percuter une nouvelle fois.

14h20 : Le drapeau rouge est déployé. Le pilote va bien, mais c’est son deuxième week-end consécutif avec un accident en EL2.

14h27 : La voiture aux roues droites très endommagées a été évacuée, et les commissaires vérifient la piste et l’état des barrières.

14h28 : Antonelli va pouvoir prendre la piste quand la séance va reprendre, car le travail sur sa W17 est terminé !

14h30 : La séance reprend !

14h31 : Bearman a garé sa voiture au fond d’une échappatoire avec un problème moteur. Il est en sécurité et aucun drapeau jaune n’est déployé.

14h35 : Pierre Gasly s’est arrêté au virage 3, certainement avec un tout droit, car il est reparti en piste.

14h37 : Norris est remonté au troisième rang en pneus tendres, et Leclerc prend la main en 1’44"473 avec des gommes tendres également ! Hadjar se place cinquième avec les mêmes pneus.

14h38 : Piastri se place cinquième malgré un meilleur secteur absolu, contrairement à Russell qui améliore drastiquement la marque en 1’43"759 et se place en tête.

14h40 : Verstappen remonte au deuxième rang, et Antonelli se place cinquième devant les McLaren. Sergio Pérez, qui a le moteur Ferrari évolué contrairement à son équipier, se place 11e avec la Cadillac, à seulement deux secondes de Russell.

14h41 : Norris améliore à son tour et profite de l’aspiration d’une Audi, mais il rentre au stand, comme il l’avait fait en EL1.

14h43 : Russell continue à améliorer et profite en plus d’une aspiration de Bortoleto, qui lui permet d’améliorer son chrono en 1’43"347 !

14h45 : Leclerc était en train d’améliorer mais il rentre au garage, alors qu’Antonelli termine son tour et remonte au deuxième rang, à une demi-seconde de son équipier.

14h50 : Ocon est sorti de piste au virage 15, mais sans gravité. Il est reparti et n’a pas endommagé sa voiture.

14h53 : Alonso n’a que peu roulé durant cette séance, avec un problème mécanique que l’équipe n’a pas résolu. La situation d’Aston Martin est catastrophique pour l’instant, avec 4 secondes de retard sur le meilleur temps, là où Cadillac s’est rapprochée à 2"4 de la référence de ces EL2.

14h57 : Les pilotes finissent des longs relais et ne devraient donc plus améliorer les couleurs, alors que le soleil disparait à l’horizon à Bakou et que la piste est baignée dans une lumière dorée.

14h59 : Verstappen a fait la même erreur qu’Ocon au virage 15, sans conséquences.

15h00 : C’est la fin de ces EL2 !

C’est donc Russell qui signe à nouveau le meilleur temps de cette séance, comme lors de la première, et il devance cette fois Antonelli. Les écarts sont colossaux avec une demi-seconde entre les Mercedes et huit dixièmes entre Russell et Verstappen, qui termine troisième.

Leclerc et Hamilton suivent à plus d’une seconde, et ils devance Norris, qui est à 1"4 mais n’a pas terminé son meilleur tour. Gasly est septième devant Piastri et Hadjar, puis Ocon et Colapinto. Lawson est 12e devant un surprenant Pérez.

Les Audi suivent devant les Williams et Lindblad, puis Bearman, ces deux-là n’ayant pas disputé la deuxième moitié de séance. Les Aston Martin, totalement larguées, ferment la marche.