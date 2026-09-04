Antonelli se voit bien imiter Verstappen dans sa fidélité à son équipe

L’ère moderne de la Formule 1 semble être celle des contrats à longue durée, alors que les écarts entre les équipes sont très serrés et que les pilotes semblent rapidement en difficulté quand ils changent de team. Andrea Kimi Antonelli est pour l’instant engagé auprès de Mercedes F1 puisqu’il dispute sa deuxième saison, mais il a été interrogé sur sa vision des choses en conférence de presse ce jeudi en marge du Grand Prix d’Italie.

On a vu l’an dernier avec Lewis Hamilton que se relancer dans une nouvelle équipe n’est pas simple, et qu’un pilote aussi expérimenté soit-il peut être en difficulté au moment de s’adapter à une nouvelle structure.

C’est surement pour cela que les pilotes réfléchissent à deux fois avant de quitter leur équipe, et qu’on a vu Charles Leclerc, Max Verstappen et Lando Norris s’engager à long terme chez Ferrari, Red Bull et McLaren respectivement.

"Je ne suis probablement pas la meilleure personne à qui poser cette question parce que je viens tout juste de commencer ma carrière. Mais je pense que, vous savez, Max, évidemment, ils ont une relation incroyable avec Red Bull" a déclaré Antonelli, interrogé spécifiquement sur la longévité de Verstappen à Milton Keynes.

"Ce sont eux aussi qui l’ont mis dans une voiture à un très jeune âge. Ce sont eux qui, vous savez, lui ont fait confiance. Donc, j’ai l’impression que, vous savez, il est heureux dans l’équipe, d’après ce que je peux voir, et il a probablement, vous savez, l’impression de vouloir rester avec eux. Et il croit probablement en ce projet."

"Donc, oui, je pense qu’il a toutes les raisons et tous les droits de rester chez Red Bull. Après, si un jour il veut changer, alors ce sera à lui de décider. Mais tant qu’il est heureux là où il est, pourquoi pas ? Je ferais la même chose, vous savez, avec Mercedes. J’ai l’impression d’avoir, tout d’abord, tellement à leur donner."

"Et si je suis heureux tout au long avec eux, vous savez, je resterai probablement aussi avec eux pour toute ma carrière. On verra bien. Vous savez, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais du point de vue de Max, vous savez, il a pris sa décision parce qu’il estime que c’est la bonne chose à faire."