Un pneu dur ’robuste’ et de la ’gestion’ ont permis un seul arrêt pour gagner à Madrid

Kimi Antonelli a remporté la toute première course de Formule 1 au Madring, marquée par des possibilités stratégiques moins importantes que prévu. Le pilote Mercedes F1 a réussi à s’imposer devant Max Verstappen et Lando Norris, et tous les trois ont opté pour une stratégie à un seul arrêt, avec un arrêt au stand au moment de la voiture de sécurité virtuelle, même si celle-ci était déjà désactivée quand Norris a fait son arrêt.

Pirelli explique que la stratégie à un arrêt a été le choix le plus populaire sur l’ensemble de la grille. Seuls George Russell, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Fernando Alonso et Valtteri Bottas ont effectué deux arrêts aux stands, comme le rappelle Dario Marrafuschi, le directeur motorsport de Pirelli.

"Les équipes ont abordé la course différemment de ce qui avait été simulé en piste vendredi. Profitant notamment de l’opportunité offerte par la voiture de sécurité virtuelle, elles ont privilégié une gestion plus mesurée du rythme et de la dégradation" a déclaré Marrafuschi.

"Cela leur a permis de prolonger considérablement la durée des relais et a fait de la stratégie à un seul arrêt le choix privilégié par la majorité du plateau. La vedette de ce Grand Prix a été le pneu dur, une gomme peu exploitée lors des essais libres mais qui a fait preuve en course d’une très grande régularité, s’avérant être la plus robuste des trois mélanges, tant sur le plan thermique que mécanique."

"Avec le C2, nous avons observé plusieurs relais dépassant les 45 tours, atteignant des niveaux d’usure très élevés sans baisse de performance significative. Les gommes médium et tendre se sont également révélées être des options efficaces, malgré les températures de piste. Le C4, en particulier, a permis d’effectuer des relais compétitifs, comparables à ceux du médium en termes de longévité."

Le graining était bien présent, mais pas assez important pour offrir des rebondissements stratégiques selon le responsable de Pirelli F1.

"Oui, comme prévu, le phénomène de graining est apparu principalement sur le pneu avant gauche, au niveau de la partie intérieure de la bande de roulement, mais avec une intensité limitée."

"Le travail effectué par les équipes sur les réglages des voitures et la gestion des pneumatiques a permis d’en minimiser les effets. Dans une course marquée par peu d’opportunités de dépassement, les pilotes ont pu se concentrer sur la gestion des pneus, contribuant ainsi à une épreuve très linéaire sur le plan stratégique."