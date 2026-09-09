26 mètres de dénivelé, 24 % de banking : que réserve le Madring aux F1 ?

Le Madring s’apprête à faire son entrée au calendrier de la Formule 1 avec un tracé inédit qui mélange circuit urbain et section permanente. Long de 5,416 km, le parcours madrilène propose 22 virages et notamment le spectaculaire Monumental, un virage relevé de 550 mètres dont l’inclinaison atteint 24 %. Pour les équipes comme pour Pirelli, ce premier Grand Prix représentera un défi largement fondé sur les simulations et l’analyse des caractéristiques du nouveau circuit.

Un nouveau circuit rejoint le calendrier de la Formule 1. Le Madring accueille son tout premier Grand Prix dans la capitale espagnole, avec une configuration particulièrement originale. Le tracé combine en effet une section urbaine serpentant entre les bâtiments du quartier des expositions et une seconde partie aménagée sur une portion permanente.

Le circuit affiche une longueur de 5,416 km et compte 22 virages. Parmi eux figure le "Monumental," un virage de 550 mètres caractérisé par un dévers particulièrement spectaculaire de 24 %.

Cette arrivée constitue également le retour de la Formule 1 à Madrid après plusieurs décennies. La région avait déjà accueilli le Grand Prix d’Espagne, mais sur un autre tracé. Entre 1968 et 1981, neuf éditions du Grand Prix d’Espagne ont ainsi été disputées sur le circuit de Jarama, situé à environ 30 kilomètres de Madrid.

Le pilote qui compte le plus de victoires sur le circuit San Sebastián de los Reyes est Mario Andretti, avec deux succès. Chez les constructeurs, Lotus domine le palmarès de Jarama avec quatre victoires.

Si l’on élargit le regard à l’ensemble de l’histoire du Grand Prix d’Espagne, l’épreuve a été disputée à 55 reprises sur cinq circuits différents et jusqu’à l’an dernier à Barcelone. Michael Schumacher et Lewis Hamilton détiennent le record du nombre de victoires, avec six succès chacun, tandis que Ferrari est le constructeur le plus titré avec douze victoires.

Des pneus C2, C3 et C4 pour le Madring

Pour cette première édition madrilène, Pirelli a retenu les gommes C2 en tant que Dur, C3 en Medium et C4 en Soft.

La ligne de départ-arrivée se trouve à seulement 200 mètres du premier virage, ce qui devrait offrir une courte phase d’accélération avant une première difficulté importante. Le premier secteur est décrit comme très rapide avant de laisser place à une deuxième portion comprenant plusieurs virages à vitesse moyenne ou faible, dont le virage relevé de la Monumental.

La dernière partie du tour comporte également plusieurs virages à 90 degrés, qui ne sont pas sans rappeler certaines portions du circuit de Bakou.

Cette variété de configurations devrait imposer des compromis importants aux équipes dans leurs réglages, entre efficacité dans les portions rapides, stabilité au freinage et capacité à conserver suffisamment d’adhérence dans les secteurs plus lents.

Pirelli prépare le Madring depuis trois ans

Le travail de Pirelli pour déterminer les contraintes auxquelles ses pneus seraient soumis sur le Madring a commencé il y a déjà trois ans, lorsque les concepteurs du circuit ont transmis les premières informations concernant le tracé définitif.

À partir de ces données, le manufacturier italien a utilisé ses outils de simulation pour déterminer les trajectoires que les monoplaces seraient susceptibles d’emprunter sur le circuit. Ces informations ont ensuite permis de calculer les différentes charges auxquelles les pneumatiques seraient exposés.

Une fois le circuit construit, un groupe d’ingénieurs Pirelli s’est rendu sur place afin de mesurer la macro-rugosité et la micro-rugosité de l’asphalte. Ces relevés ont permis d’affiner les simulations initiales et de préparer un document technique détaillé, ensuite transmis aux équipes afin de les aider dans leur préparation de ce nouvel événement.

Sur le plan énergétique, le Madring figure déjà parmi les cinq circuits les plus exigeants du calendrier. Les forces latérales attendues sont comparables, en intensité, à celles enregistrées à Barcelone et à Silverstone.

La "Monumental" sera particulièrement importante à cet égard. Il s’agit du virage qui génère la plus forte charge verticale de la saison, en raison non seulement de son dévers de 24 %, mais également de sa longueur exceptionnelle.

Cette configuration constituera aussi un véritable défi en matière d’adhérence des pneus. Les pilotes pourraient d’ailleurs adopter des approches différentes dans ce virage en fonction de leurs priorités, notamment selon l’importance qu’ils souhaitent accorder à la possibilité d’attaquer dans le virage suivant. Le choix de la trajectoire et du niveau d’engagement dans la Monumental pourrait donc avoir des conséquences au-delà de ce seul virage.

Un asphalte très lisse et peu adhérent

L’une des autres particularités du Madring réside dans son revêtement. L’asphalte est très lisse, ce qui entraîne un niveau d’adhérence relativement faible.

Afin de remédier aux caractéristiques habituelles d’un revêtement neuf, la surface a été traitée avec des jets d’eau à haute pression. Cette technique est déjà utilisée sur d’autres circuits, notamment à Singapour, pour éliminer la poussière et les résidus huileux généralement présents sur les surfaces fraîchement posées.

Les premières séances d’essais seront donc particulièrement importantes pour déterminer le niveau d’adhérence réel et observer la manière dont la piste évoluera au fil du week-end.

26 mètres de dénivelé entre les points extrêmes

Le Madring se distingue également par son relief. Le point culminant du circuit se trouve au virage 7, à environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La portion qui y mène, à partir du virage 6, présente une pente de 8 % et permet de gagner environ 10 mètres d’altitude.

À l’autre extrémité du tracé, le point le plus bas se situe au virage 2. La différence d’altitude entre ce dernier et le virage 7 atteint 26 mètres, ce qui ajoute une dimension supplémentaire au comportement des monoplaces et à la gestion des pneus.

Les équipes devront attendre les Essais Libres 1

Aucun essai préalable n’ayant été organisé sur le nouveau circuit avant le week-end de course, les équipes devront attendre les Essais Libres 1 pour commencer à établir leur programme définitif pour les jours suivants et déterminer leur stratégie d’utilisation des pneus.

Cette absence de roulage en conditions réelles ajoute une inconnue importante. Les simulations auront fourni des indications précieuses, mais les équipes ne pourront confirmer leurs hypothèses qu’une fois les monoplaces en piste.

La dégradation des gommes les plus tendres pourrait notamment avoir une influence directe sur les choix stratégiques. Si elle s’avère importante, les équipes pourraient décider de conserver davantage de trains de Durs en vue de la course du dimanche.

Enfin, les conditions météorologiques ne devraient pas ajouter une difficulté majeure liée à la chaleur. Au cours de la même semaine l’an dernier, les températures maximales avaient atteint 29°C.

Compte tenu de l’altitude à laquelle se situe le circuit, des conditions particulièrement chaudes ne sont toutefois pas attendues pour cette première édition du Grand Prix de Madrid.