Norris explique en quoi un Sprint F1 peut bouleverser le GP de Monaco en 2027

Le Grand Prix de Monaco va connaître une petite révolution en 2027 avec l’introduction du format Sprint, et Lando Norris s’attend déjà à voir le défi imposé aux pilotes devenir encore plus important. Le champion du monde estime que la suppression d’une grande partie du temps habituellement consacré aux essais libres obligera les concurrents à prendre davantage de risques dès les premières minutes du week-end sur le tracé monégasque.

Le calendrier 2027 de la Formule 1, composé de 24 Grands Prix, a été publié mercredi et prévoit dix week-ends Sprint, soit quatre de plus que cette saison. Pour la première fois, le circuit urbain de Monaco accueillera donc ce format alternatif.

L’étroitesse du tracé de la Principauté, réputé pour offrir très peu de possibilités de dépassement, en fait un choix inhabituel pour une épreuve Sprint. Ce circuit est toutefois considéré comme l’un des défis les plus exigeants du championnat pour un pilote lorsqu’il s’agit des qualifications.

Présent au BMW PGA Championship Pro-Am de Wentworth, Lando Norris a réagi à l’annonce de cette nouveauté.

"Intéressant !" a-t-il lancé.

Le pilote McLaren a rapidement identifié le principal changement auquel les pilotes devront s’adapter à Monaco : l’enchaînement extrêmement rapide entre les essais et les qualifications Sprint du vendredi.

"Je pense que l’essentiel, c’est que vous avez les Libres, juste une heure pour s’habituer à nouveau à frôler les rails tout en trouvant les bons réglages, puis les qualifications Sprint directement le vendredi : c’est là que réside le défi."

Norris estime bien entendu que les courses elles-mêmes ne constitueront probablement pas le principal bouleversement apporté par ce format sur le Rocher.

"Évidemment, il ne se passe pas grand-chose dans une course le dimanche ou dans le Sprint, mais lors du Sprint il faudra faire attention à ne pas cartonner sa F1 avant les qualifications !

"Le défi réside sinon dans le fait de n’avoir qu’une seule séance d’essais avant d’entrer directement dans le vif du sujet, ce qui ne s’est probablement jamais produit auparavant à Monaco."

Habituellement, les pilotes disposent de trois séances d’essais libres d’une heure pour progressivement construire leur rythme et leur confiance sur le circuit monégasque. Une préparation particulièrement importante sur un tracé bordé de rails, où la moindre erreur peut immédiatement mettre fin à une séance, voire davantage.

Avec le format Sprint, le travail de mise au point et de préparation en piste devra désormais être concentré sur seulement 60 minutes avant les qualifications Sprint.

Pour Norris, cette réduction du temps disponible renforcera mécaniquement l’importance des données accumulées lors de l’édition précédente.

"Il faudra davantage compter sur les données de cette année. Évidemment, ce sera plus difficile pour nous, les pilotes."

"Vous avez moins de temps pour monter progressivement en puissance, donc vous allez probablement devoir essayer de prendre un peu plus de risques plus tôt."

"C’est normalement à ce moment-là que vous pouvez voir davantage de différences entre ceux qui parviennent à se mettre à l’aise, à essayer des choses et à rester à 99 %, plutôt que d’aller à 103 ou 104 %. Parce qu’à Monaco, lorsque vous atteignez cette limite, la partie est terminée."

Malgré les critiques initiales - un Sprint n’a pas de sens à Monaco - Norris considère que cette évolution du format pourrait avoir un effet positif pour le public.

"Ce sera plus excitant pour les fans et pour les personnes qui regardent, même si le Sprint en tant que tels n’apportera rien de nouveau en termes de dépassements."