Pirelli F1 dévoile ses pneus pour Austin, Mexico et São Paulo

À l’approche de la tournée américaine de la Formule 1, Pirelli a communiqué aux onze écuries les mélanges de pneumatiques qui seront utilisés lors des trois prochains Grands Prix, disputés successivement à Austin, Mexico et São Paulo. Le manufacturier italien a retenu une sélection relativement classique pour les États-Unis, avant de privilégier les trois gommes les plus tendres de sa gamme pour les deux épreuves suivantes.

La Formule 1 s’apprête à enchaîner trois week-ends de course sur le continent américain, avec le Grand Prix des États-Unis à Austin du 23 au 25 octobre, celui de Mexico du 30 octobre au 1er novembre, puis celui de São Paulo du 6 au 8 novembre.

Pour cette série de trois épreuves consécutives, Pirelli a choisi de différencier Austin des deux autres circuits, en tenant compte des enseignements tirés des stratégies adoptées lors de la saison précédente. Ce choix marque notamment un changement stratégique important pour le Grand Prix de São Paulo, où Pirelli espère offrir davantage de possibilités aux équipes après une édition 2025 largement dominée par les stratégies à deux arrêts.

Les mélanges retenus pour les trois Grands Prix

Grand Prix Dates Durs (blancs) Médiums (jaunes) Tendres (rouges) États-Unis - Austin 23-25 octobre C2 C3 C4 Mexico 30 octobre-1er novembre C3 C4 C5 São Paulo 6-8 novembre C3 C4 C5

À Austin, Pirelli proposera donc les C2, C3 et C4, soit une sélection moins tendre que celle prévue pour les deux manches suivantes.

Au Mexique et au Brésil, les équipes disposeront des C3, C4 et C5, qui constituent les trois mélanges les plus tendres de la gamme actuelle.

Lors des Grands Prix des États-Unis et de Mexico en 2025, Pirelli avait tenté une approche différente en créant un écart plus important entre le pneu dur et les deux autres mélanges disponibles.

À Austin, le manufacturier avait ainsi sélectionné le C1 comme gomme dure, tandis que les C3 et C4 avaient été conservés pour les pneus médiums et tendres.

Cette configuration laissait donc volontairement de côté le C2, afin de proposer une option dure sensiblement plus résistante.

Au Mexique, une stratégie comparable avait été adoptée, avec le C2 comme pneu dur, accompagné des C4 et C5 pour les deux mélanges plus tendres.

L’objectif était d’offrir aux écuries une alternative stratégique leur permettant potentiellement d’économiser un arrêt aux stands grâce à l’utilisation du mélange le plus résistant.

Mais cette approche n’avait pas rencontré le succès espéré.

Dans les deux cas, les équipes avaient largement privilégié les deux gommes les plus tendres, préférant exploiter leurs performances plutôt que de miser sur une stratégie à un seul arrêt reposant sur le pneu dur.

Pour 2026, Pirelli revient donc à une sélection de trois mélanges consécutifs sur ces deux circuits, sans laisser d’écart dans sa gamme.

Le changement le plus significatif concerne toutefois le Grand Prix de São Paulo. Pour l’édition 2026, Pirelli a décidé de proposer une sélection globalement plus tendre que celle utilisée l’année dernière.

En 2025, le pneu dur avait une nouvelle fois été peu employé pendant la course, les équipes privilégiant majoritairement des stratégies à deux arrêts fondées sur les gommes médiums et tendres.

Cette tendance a conduit le manufacturier italien à revoir son approche pour le rendez-vous d’Interlagos.

Avec les C3, C4 et C5, les écuries disposeront désormais des trois mélanges les plus tendres de la gamme, une combinaison qui pourrait modifier sensiblement leurs calculs stratégiques.

En réduisant l’écart de performance entre les différentes options et en proposant un pneu dur lui-même relativement tendre, Pirelli espère élargir les possibilités d’utilisation des trois mélanges.

L’une des conséquences pourrait être l’apparition de stratégies faisant appel aux pneus durs, médiums et tendres au cours d’une même course, plutôt que de se concentrer uniquement sur deux types de gommes.

Le choix de Pirelli ne garantit toutefois pas que les équipes adopteront cette approche, leurs décisions dépendant notamment de la dégradation observée pendant les essais et des conditions rencontrées en course.