Pirelli F1 débute avec près de 300 tours à Barcelone pour ses pneus 2026

Une nouvelle séance d’essais Pirelli axée sur les pneus 2026 a débuté hier à Barcelone.

En collaboration avec Mercedes F1 et Racing Bulls F1, les ingénieurs Pirelli ont comparé plusieurs constructions et composés de pneus pour temps sec. Le circuit de Barcelone étant particulièrement exigeant en pneumatiques, les travaux se sont concentrés sur les composés les plus durs de la gamme.

Au volant de la Mercedes se trouvait George Russell et Isack Hadjar pilotait lui la Racing Bulls, tous deux forts de bons résultats lors du Grand Prix d’Espagne dimanche. Ils pilotaient des mulets basés sur les monoplaces 2024 de leurs équipes respectives, adaptés aux niveaux d’appuis attendus en 2026.

À la fin de la journée, le Britannique a bouclé 136 tours, son meilleur temps étant de 1’16’’920, tandis que le Français en a bouclé 146, son meilleur temps étant de 1’18’’334.

Mercedes F1 poursuivra les essais pour la 2e et dernière journée aujourd’hui, cette fois avec Kimi Antonelli. Il sera rejoint par Red Bull Racing et son pilote japonais, Yuki Tsunoda.

Retrouvez quelques photos des prototypes de pneus 2026 ci-dessous.