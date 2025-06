Aston Martin F1 a arrêté de ’céder à la panique’ en matière de développement

Aston Martin F1 a retrouvé des couleurs lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne à Imola, et cela a été un véritable boost moral. Andy Cowell, le nouveau patron du team, détaille les raisons pour lesquelles le nouveau package a permis à l’équipe d’avoir un meilleur esprit.

"L’ambiance dans l’entreprise lundi dernier quand vous pouvez dire devant les employés ’nous avons fait des évolutions et la voiture est devenue plus rapide’ et que 100 % des personnes qui ont examiné les données vendredi soir sont d’accord pour dire que cela rend la voiture plus rapide, c’est comme si vous obteniez un point" a déclaré Cowell à Crash.net.

"Nous n’avons pas gagné de point, mais... je ne pense pas qu’il s’agisse de répondre aux critiques. Fondamentalement, nous disposons d’une certaine quantité de ressources et si vous pouvez dépenser ces ressources, que ce soit dans le cadre du handicap de développement ou dans le reste de l’entreprise, de sorte que chaque fois que nous introduisons quelque chose de nouveau, cela fonctionne lorsque nous sommes sur la piste, alors c’est une chose positive pour l’organisation et cela ne gaspille pas d’énergie."

"Lorsque vous élaborez un plan, si vous pouvez planifier le succès, la transition d’une spécification à l’autre peut se faire en toute confiance sans avoir à doubler les effectifs. L’énergie de l’entreprise est donc dépensée de manière plus productive. Les hésitations sont à la fois démoralisantes et consommatrices de ressources."

Les développements en cours de saison semblent enfin fonctionner pour l’équipe de Silverstone, et Cowell précise l’approche suivie pour réussir à faire mieux et enfin apporter des nouveautés fonctionnelles.

"Je pense qu’il s’agit d’être structuré, de réfléchir à ce que l’on veut faire, d’y parvenir, puis de se lancer lorsque l’on est sûr que cela va fonctionner. Le fait de disposer d’une nouvelle soufflerie y contribue, tout comme le fait d’exercer une saine pression concurrentielle, sans pour autant céder à la panique."

"Je pense que l’année dernière, nous nous sommes tellement précipités que nos normes ont été compromises. La dure réalité de la Formule 1, c’est que lorsque vous entrez en compétition, toute fragilité ou vulnérabilité se manifeste et vous mord. Je pense que c’est ce qui s’est passé l’année dernière."

En revanche, il précise que la soufflerie n’a pas été utilisée pour concevoir les pièces, mais juste pour les calibrer et vérifier leur corrélation dans un outil physique. On peut imaginer que l’efficacité sera encore plus importante quand celle-ci servira à tout.

"La nouvelle soufflerie n’a pas été utilisée pour le développement des évolutions, mais elle l’a été pour la cartographie et la confirmation à la fin. Ces données ont donc servi à étayer les décisions de mise au point pour Imola. Cela facilite la transition entre le matériel et les réglages, entre la course sur la piste et l’élaboration d’un meilleur plan."

Aston Martin a enfin une vision plus globale de ses progrès à faire et du travail à effectuer pour être plus efficace : "Je pense que nous savons que le succès en Formule 1 n’est pas le fruit d’une solution miracle, mais d’un travail acharné dans de très nombreux domaines."

"Et dans chacun de ces domaines, vous devez comprendre exactement ce qui rend la voiture plus rapide et où vous dépensez les ressources dont vous disposez. Je pense que McLaren s’est bien adapté à cela. C’est le genre d’approche que nous voulons adopter. Nous savons qu’il n’y a pas de solution miracle."

"Nous savons qu’il y a des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et il s’agit juste de s’assurer que nous faisons ces pas progressifs et que nous les apportons sur la piste de manière approfondie. Nous en ferons une partie cette année, en reportant la technologie et les approches pour l’année prochaine, et une autre partie attendra."