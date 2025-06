Aston Martin F1 confirme que Stroll a de nouveau été opéré

Lance Stroll a été directement opéré à Barcelone après avoir déclaré forfait samedi lors du Grand Prix d’Espagne.

Aston Martin F1 a confirmé que son pilote était resté dans le pays pour revoir le docteur qui s’était déjà occupé de ses poignets et de ses mains à l’hiver 2023.

Stroll s’est plaint de plus en plus de quelques douleurs ces dernières semaines avant de devoir renoncer pendant le dernier week-end de course.

L’équipe a confirmé ce soir qu’une opération a eu lieu hier à l’hôpital Quirón Dexeus de Barcelone. L’opération a été réalisée par le Dr Xavier Mir.

Mir a déjà aidé plusieurs pilotes de MotoGP, ainsi que Daniel Ricciardo, qui s’était fracturé le poignet à Zandvoort.

Pour l’instant, on ne sait pas si Stroll sera en mesure de rouler lors de son Grand Prix à domicile, au Canada.