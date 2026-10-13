Pirelli explique pourquoi son pneu dur n’était ’pas une option’ à Singapour

Pirelli a tiré le bilan du Grand Prix de Singapour, après la victoire de Max Verstappen, et notamment de pneus tendres qui ont été la clé de la course. Les stratégies adoptées par les trois premiers à l’arrivée ont légèrement différé, le Néerlandais ayant opté pour une course à un seul arrêt, tandis que ses deux poursuivants ont profité d’une période de voiture de sécurité virtuelle pour effectuer un second passage par les stands.

Seuls les composés tendres et mediums ont été utilisés pendant la course. Russell a effectué le relais le plus long avec un seul train de pneus mediums, couvrant 39 tours. Lewis Hamilton a accompli le plus grand nombre de tours avec un train de pneus tendres, en bouclant 44.

"Comme prévu, et indépendamment des neutralisations de course, la stratégie à un seul arrêt s’est avérée la plus compétitive, la combinaison pneus tendres/médiums s’imposant comme l’option la plus efficace" a détaillé Dario Marrafuschi, le directeur motorsport de Pirelli.

"Le composé C5 (tendre) a été la star de la course, permettant de longs relais tout en maintenant un niveau de performance élevé et offrant une meilleure adhérence que les autres gommes disponibles. Les pilotes l’ayant utilisé pendant environ la moitié de la course n’ont constaté une baisse de performance qu’en toute fin d’épreuve."

"Le pneu dur ne constituait pas une option stratégique intéressante pour les écuries, car il offrait moins d’adhérence que le C4 (medium) ; ce dernier, bien que plus tendre, n’a présenté quasiment aucune dégradation, sans pour autant offrir d’avantage tangible dans une course clairement orientée vers une stratégie à un seul arrêt. Par conséquent, bien que le dur se soit révélé efficace sur d’autres circuits, aucun pilote ne l’a choisi à Singapour."

"La dégradation des pneumatiques était conforme aux observations faites lors des essais libres, et l’état visuel des gommes en fin de relais s’est avéré très encourageant, même sur les séquences les plus longues. L’usure est restée maîtrisable, bien qu’elle ait nécessité une certaine vigilance, notamment sur le pneu arrière droit."