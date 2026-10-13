Mekies prédit une Red Bull rapide partout mais rappelle que la victoire ’n’est jamais acquise’

Laurent Mekies a tenté de tempérer les propos de George Russell selon lesquels Red Bull serait l’équipe à battre après ses deux victoires consécutives et un double podium juste avant. Le directeur de la structure de Milton Keynes ne pense pas que ces trois week-ends réussis soient le signe d’une domination à venir sur la fin de saison, et il pense toujours que la bataille est ouverte.

Le regain de forme de Red Bull a été possible grâce à un package d’évolutions réussi et compris, pendant que Mercedes et McLaren sont à la peine avec le leur. Russell a admis après la course de Singapour qu’il était inquiet au sujet de Red Bull.

"Je pense que ce qui est un fait, c’est que lors de ces trois dernières courses, nous avions le rythme pour en gagner deux sur les trois" a expliqué Mekies. "Donc pour la première fois de la saison, lors de ces trois courses, nous avions le meilleur rythme."

"Et il est juste de dire que les trois tracés sont suffisamment différents pour que l’on puisse penser qu’en passant à d’autres types de circuits, la voiture devrait être compétitive, après avoir montré ce dont elle était capable lors des trois dernières courses.

"Maintenant, ce n’est jamais acquis, et vous avez vu de nombreux exemples cette année. Vous avez eu les victoires consécutives pour McLaren, puis ils ont un peu plus souffert par la suite. Vous avez eu des périodes très dominantes de la part de Mercedes, et après cela, ils ont souffert, c’est donc une bataille à chaque course pour extraire tout ce que nous pouvons."

"Si nous y parvenons, nous pensons que nous pouvons nous battre pour la victoire, et il y a un autre élément" poursuit le Français, tout en rappelant que son équipe ne fera plus de progrès jusqu’à la fin de la saison, contrairement à certaines de ses rivales.

"C’est que, comme cela a été largement documenté, nous avons terminé notre programme d’améliorations pour l’année, et la hiérarchie pourrait donc très bien changer rapidement si certains, ou beaucoup, de nos concurrents apportent des évolutions."