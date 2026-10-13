Verstappen privé de Lambiase dès Austin, Red Bull accélère une séparation délicate

Une page importante de l’histoire récente de Red Bull s’apprête à se tourner. Alors que Gianpiero Lambiase doit quitter l’écurie autrichienne pour rejoindre McLaren d’ici 2028 au plus tard, la transition avec son successeur, Tom Hart, va commencer dès cette saison. Max Verstappen travaillera avec son futur ingénieur de course lors de trois des six derniers Grands Prix de 2026, à commencer par Austin. Une réorganisation progressive destinée à préparer le départ de l’un des hommes les plus importants de la carrière du quadruple champion du monde.

La collaboration entre Max Verstappen et Gianpiero Lambiase touche progressivement à sa fin. L’ingénieur britannique, qui a accompagné le Néerlandais lors de ses 73 victoires en Grand Prix et de ses quatre titres mondiaux, a accepté un poste à responsabilités chez McLaren. Lambiase est monté hier sur le podium du GP de Singapour, après une panne de radio, ce qui a été commenté de manière humoristique par son pilote lors de la conférence de presse (à retrouver ici).

Son arrivée au sein de l’écurie de Woking pourrait intervenir à la mi-saison 2027, ou au plus tard au début de l’année 2028, selon les modalités de son départ de Red Bull.

Cette perspective oblige l’équipe de Milton Keynes à préparer dès maintenant sa succession, d’autant que Lambiase occupe une double fonction particulièrement importante dans son organisation technique.

En plus d’être l’ingénieur de course attitré de Verstappen, il est également responsable de l’ingénierie de course de Red Bull, un poste qui lui donne accès à des informations stratégiques et techniques essentielles au fonctionnement de l’écurie.

À l’approche de son départ, Red Bull prévoit donc de l’écarter progressivement de certaines réunions techniques cruciales, afin de limiter les risques de voir des informations sensibles être transférées à McLaren lorsqu’il rejoindra sa future équipe.

Tom Hart prendra les commandes dès le Grand Prix des États-Unis

Pour remplacer Lambiase auprès de Verstappen, Red Bull a choisi il y a quelques semaines déjà Tom Hart, déjà membre expérimenté de l’équipe d’ingénieurs travaillant autour du Néerlandais.

Hart devait initialement rejoindre Williams, mais il a finalement renoncé à ce transfert lorsque le départ de Lambiase a été annoncé en avril dernier. Cette décision lui a ouvert la voie vers l’un des postes les plus exposés du paddock : celui d’ingénieur de course de Max Verstappen.

Plutôt que d’attendre le départ définitif de Lambiase pour procéder au changement, Red Bull a décidé d’organiser une transition progressive pendant les dernières manches de la saison 2026.

Hart assumera ainsi les responsabilités d’ingénieur de course de Verstappen lors de trois des six Grands Prix restant à disputer. Le premier changement interviendra dès le Grand Prix des États-Unis, à Austin, avant deux autres apparitions.

Gianpiero Lambiase conservera de son côté ses fonctions auprès du quadruple champion du monde lors des trois autres Grands Prix.

La répartition prévue pour les six dernières manches est donc la suivante :

Grand Prix des États-Unis : Tom Hart

Grand Prix de Mexico : Gianpiero Lambiase

Grand Prix du Brésil : Tom Hart

Grand Prix de Las Vegas : Tom Hart

Grand Prix du Qatar : Gianpiero Lambiase

Grand Prix d’Abu Dhabi : Gianpiero Lambiase

Avec cette répartition, Red Bull s’assure de voir la présence de Hart assurée auprès de Verstappen lors de trois courses, en cas d’annulation à la dernière minute du Qatar et d’Abu Dhabi pour être remplacés uniquement par Imola.

Cette organisation permettra à Hart de prendre progressivement ses marques dans son nouveau rôle, tout en bénéficiant de l’expérience de Lambiase avant que ce dernier ne quitte définitivement l’écurie.

Elle permettra également à Verstappen de commencer à construire une nouvelle relation de travail avec son futur interlocuteur principal à la radio, sans attendre la saison prochaine.

Red Bull prépare aussi le transfert de Lambiase chez McLaren

Au-delà du remplacement de Lambiase au muret des stands, cette transition revêt une importance particulière pour Red Bull sur le plan de la confidentialité technique.

L’ingénieur britannique ne se contente pas d’accompagner Verstappen pendant les séances et les courses. En tant que responsable de l’ingénierie de course, il supervise aussi la voiture d’Isack Hadjar lors des debriefings et il participe également aux discussions qui déterminent les orientations techniques et opérationnelles de l’équipe.

Son départ vers McLaren, concurrent direct de Red Bull, impose donc certaines précautions. À mesure que son transfert se rapprochera, Lambiase devrait être progressivement retiré des réunions les plus sensibles afin de protéger les informations techniques et stratégiques de son employeur actuel.

Cette démarche vise à éviter que des connaissances confidentielles acquises chez Red Bull puissent bénéficier à McLaren lorsqu’il prendra ses nouvelles fonctions.

La fin de l’un des duos les plus victorieux de l’histoire de la F1

Le départ de Gianpiero Lambiase représentera un changement majeur pour Max Verstappen, tant leur association a été fructueuse au fil des années.

Ensemble, le Néerlandais et son ingénieur de course ont remporté 73 Grands Prix et quatre championnats du monde des pilotes. Ces résultats font de leur collaboration la deuxième plus victorieuse de l’histoire de la Formule 1 entre un pilote et son ingénieur de course.

Seul le duo formé par Lewis Hamilton et Peter Bonnington a fait mieux. Entre 2013 et 2024, les deux hommes ont remporté ensemble 83 Grands Prix et six titres mondiaux des pilotes chez Mercedes.

Verstappen et Lambiase se situent donc juste derrière cette référence historique, ce qui souligne l’importance de leur association dans les succès de Red Bull.