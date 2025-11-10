Les statistiques après le Grand Prix du Brésil F1 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

La première ligne du Grand Prix a été identique à celle du Sprint.

Lando Norris a décroché la pole, sa 6e de la saison. C’est aussi la première fois en carrière qu’il signe la pole deux fois sur un même circuit.

Kimi Antonelli s’est qualifié deuxième, devenant ainsi le troisième plus jeune pilote de l’histoire à s’élancer de la première ligne lors d’un Grand Prix, à 19 ans et 76 jours.

L’Italien n’était âgé que de… 44 jours la dernière fois que les deux Red Bull ont été éliminées en Q1, au Japon en 2006. Il a devancé son coéquipier en qualifications pour un Grand Prix pour la troisième fois seulement cette saison.

Charles Leclerc a pris la 3e place, signant son troisième top trois consécutif au départ d’un Grand Prix.

Oscar Piastri s’est classé quatrième, c’est seulement son premier départ dans le top cinq depuis Singapour.

Isack Hadjar a décroché la 5e place, sa 2e meilleure qualif en carrière après Zandvoort (4e). Racing Bulls a ainsi qualifié une voiture dans le top cinq au Brésil pour la deuxième saison consécutive.

George Russell a terminé sixième, lui qui n’a pris le départ hors du top six qu’une seule fois cette année, à Monaco.

Liam Lawson s’est qualifié 7e, son premier départ dans le top 10 depuis sa troisième place sur la grille en Azerbaïdjan.

Ollie Bearman a atteint la Q3 pour la quatrième course consécutive, décrochant la 8e place.

Pierre Gasly a fait sa première apparition en Q3 en neuf courses pour Alpine.

Nico Hulkenberg a atteint la Q3 pour la première fois cette saison, offrant à Kick Sauber son premier top 10 au départ ici depuis 2019.

Fernando Alonso s’est classé 11e, manquant le top 10 ici pour la première fois depuis 2018.

Alex Albon s’est qualifié 12e, son meilleur départ depuis la Belgique.

Lewis Hamilton n’a terminé que 13e, ayant manqué la Q3 à six reprises cette saison.

Lance Stroll est passé en Q2 pour la deuxième fois seulement lors des sept derniers Grands Prix.

Carlos Sainz a amélioré sa 20e place des qualifications Sprint, mais n’a pu faire mieux que 15e.

Max Verstappen a fini 16e, ayant été éliminé en Q1 à la régulière (hors casse mécanique ou accident !) pour la première fois de sa carrière en F1. Ce fut sa septième élimination en Q1 en carrière, mais la première non liée à des pénalités.

https://motorsport.nextgen-auto.com/fr/formule-1/le-gp-du-bresil-2025-est-il-la-premiere-vraie-elimination-de-verstappen-en-q1,203977.html

C’est la première fois que les deux Red Bull sont éliminées en Q1 depuis... le Grand Prix du Japon 2006 ! Près de 20 ans donc, pour ce qui était la deuxième saison de Red Bull en Formule 1, avec David Coulthard et Robert Doornbos dans les deux RB2. Lewis Hamilton n’était pas encore en F1 !

Esteban Ocon a subi sa 10e élimination en Q1 de la saison.

Franco Colapinto a terminé 18e, signant lui aussi sa 10e sortie en Q1 cette année.

Yuki Tsunoda a connu sa première élimination en Q1 depuis la Hongrie, ce qui a scellé la première double élimination des Red Bull en Q1 depuis le Japon 2006, mettant fin à une série de 378 courses.

Gabriel Bortoleto n’a pas pu rouler en Q1 et s’est qualifié dernier.

La course

Ce Grand Prix au Brésil a marqué la deuxième victoire consécutive de Lando Norris depuis la pole position.

Il a désormais égalé les sept victoires en Grand Prix de son coéquipier Oscar Piastri cette saison.

Norris a remporté le Sprint et le Grand Prix le week-end du 54e anniversaire de Zak Brown, le PDG de McLaren.

Cette victoire a marqué le premier succès de McLaren à Interlagos depuis Jenson Button en 2012, lors de ce fameux Grand Prix épique qui donna le titre à Max Verstappen.

Ce fut également le septième Grand Prix consécutif remporté depuis la pole position cette saison.

La 2e place de Kimi Antonelli pour Mercedes représente son meilleur résultat en carrière pour l’Italien en Grand Prix.

C’est seulement la 8e fois de l’histoire qu’un pilote grimpe sur le podium après être parti des stands : quelle performance de Max Verstappen !

Verstappen est désormais le pilote qui compte des podiums depuis le plus grand nombre de positions de départ différentes : 16 emplacements différents sur la grille et la voie des stands, pour un total combiné de 17. Avant le week-end à l’Autódromo José Carlos Pace, il partageait ce record avec Fernando Alonso.

George Russell, 4e, a été devancé par son coéquipier chez Mercedes, Antonelli, pour le deuxième Grand Prix consécutif.

Oscar Piastri, 5e, a manqué le podium pour le cinquième Grand Prix d’affilée et accuse désormais un retard de 24 points sur Norris au championnat.

Chez Haas, Oliver Bearman a décroché la 6e place, signant deux top six consécutifs après Mexico. Haas ne se trouve plus qu’à deux points d’Aston Martin au championnat des constructeurs. Cette 6e place a constitué le meilleur résultat de Haas à Interlagos.

Avec la 7e place pour Racing Bulls, Liam Lawson a signé son sixième résultat dans les points cette saison.

Nico Hulkenberg a pris la 9e place, son meilleur résultat à Interlagos depuis 2017.

Pierre Gasly, 10e, a marqué des points à la fois dans le Sprint et le Grand Prix pour Alpine.

Lewis Hamilton a abandonné à Interlagos pour la première fois depuis 12 ans.

Ferrari a subi son troisième Grand Prix sans points de la saison.

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) est sorti de piste lors du Sprint et du Grand Prix pour son épreuve à domicile. Vivement l’an prochain…