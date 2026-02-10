Aston Martin F1 : Stroll voit Mercedes dominer à Melbourne

La saison 2026 de Formule 1 va commencer officiellement avec les essais de Bahreïn ce mercredi, après un shakedown disputé en Espagne. L’occasion pour les pilotes Aston Martin F1 de prendre en main réellement leur AMR26, l’équipe ayant peu roulé et dans des conditions limitées.

Lance Stroll est sceptique quant à certaines choses sur ces voitures, notamment le fait que la régénération d’énergie pourrait obliger à tomber des rapports en ligne droite, afin de faire augmenter le régime moteur.

Discutant de cela, il a expliqué que les pilotes prendraient du plaisir au volant à condition d’avoir de bons résultats, et a laissé entendre que Mercedes avait une nette avance, car il pense que George Russell va dominer le premier Grand Prix de la saison.

"Je suis sûr que George, lorsqu’il gagnera la course en Australie avec 30 secondes d’avance dans sa Mercedes, ne verra pas d’inconvénient à rétrograder dans les lignes droites, à lever le pied et à rouler en roue libre", a déclaré Stroll. "Peut-être changera-t-il d’avis d’ici là."

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait vraiment à ce que Mercedes soit aussi loin devant en début de saison, Stroll a poursuivi : "Normalement, avec les nouvelles réglementations, il y a toujours un écart important entre les concurrents. Je n’ai pas de boule de cristal, mais oui."

De manière générale, Stroll n’est pas le plus grand fan de la direction prise par la Formule 1 : "Pour ma part, je le dis depuis longtemps, je pense que ce serait bien d’avoir des moteurs atmosphériques fonctionnant avec des carburants synthétiques, mais je ne fais pas les règles, je ne fais que conduire les voitures."

"Malheureusement, je pense que le sport automobile a davantage évolué dans cette direction, avec les batteries. Depuis que je suis dans le milieu, depuis dix ans, même en course, tout est question de gestion du carburant et des pneus, et on ne roule pas à fond."

"Avec les pneus que nous avons actuellement, même pendant de nombreux tours de qualification dans certaines conditions, on ne roule pas à fond. J’aimerais beaucoup revivre l’époque de la F1 où les courses se déroulaient avec des ravitaillements, des voitures légères, de bons pneus, et où l’on roulait toujours à fond."

"Mais malheureusement, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mais peu importe qui sera en pole position en Australie, je suis sûr que cela ne le dérangera pas" poursuit le Canadien, non sans espérer des monoplaces plus amusantes à long terme.

"Je ne pense pas que la dernière génération de voitures était particulièrement agréable à conduire. Elles étaient très rigides et lourdes. Je ne sais pas, peut-être trouvons-nous plus de plaisir dans ces voitures plus petites, mais seul le temps nous le dira."

Lando Norris a même déclaré qu’à certains égards, notamment sur la puissance immédiate et la manière dont l’aéro est limité, les monoplaces 2026 étaient plus proches de la Formule 2 que d’anciennes F1.

Lorsque Fernando Alonso a entendu ces mots, il s’est amusé sur le fait que Norris avait surement une meilleure voiture en 2025 : "Il a fait un plus grand pas que nous ! Disons qu’il a perdu 100, 120 points d’appui aérodynamique ; nous en avons perdu beaucoup moins. Je pense donc que notre adaptation a été beaucoup plus facile."