Cadillac F1 annonce son directeur sportif et les fonctions de celui-ci

Cadillac F1 a nommé Marc Hynes comme nouveau directeur sportif de l’équipe. Dans ses nouvelles fonctions, Hynes veillera à ce que l’équipe atteigne des performances optimales dans toutes ses opérations de course.

L’ancien manager de Lewis Hamilton jouera un rôle central dans l’harmonisation de l’effectif des pilotes et des groupes d’ingénieurs, la rationalisation des processus et le renforcement de la collaboration entre les départements techniques et sportifs afin de créer un environnement d’équipe efficace, compétitif et discipliné.

Hynes gérera le programme des pilotes Cadillac, qui comprend les pilotes de course Valtteri Bottas et Sergio Pérez, le pilote de réserve Zhou Guanyu et le pilote d’essai Colton Herta. Il travaillera aux côtés du team principal Graeme Lowdon.

"Construire une nouvelle écurie en Formule 1 est un défi rare, et je suis ravi de contribuer à façonner la culture, les processus et les normes de performance dès le début" s’est félicité Hynes après cette annonce.

"Nous disposons d’un effectif de pilotes solide et diversifié, et je m’attacherai à créer la clarté, l’harmonisation et la discipline nécessaires pour permettre à chacun, pilotes et ingénieurs, de donner le meilleur de lui-même."

Lowdon, qui est donc le team principal de l’écurie Cadillac, a salué ce recrutement important pour la gestion du team : "Marc apporte à l’équipe une combinaison exceptionnelle d’expérience en course, de compréhension stratégique et de gestion du personnel."

"Sa capacité à créer des liens entre les pilotes, les ingénieurs et la direction sera essentielle pour nous imposer sur la grille de départ. Alors que nous entamons notre première saison, le fait d’avoir quelqu’un du calibre de Marc pour diriger nos opérations de course est un atout majeur pour l’écurie Cadillac Formula 1 Team."