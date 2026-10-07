Williams F1 détaille les défis d’ingénierie du circuit de Singapour

Williams F1 a connu un week-end très compliqué à Sepang, marquant la confirmation des lacunes de la FW48 en dépit de l’arrivée d’évolutions la semaine précédente, et le team doit continuer à travailler pour faire mieux fonctionner la monoplace. Paul Williams, l’ingénieur de piste en chef, détaille les défis qu’il faudra relever pour réussir le week-end sur le tracé de Marina Bay.

L’équipe espère maîtriser un circuit rude avec les voitures, ce qui sera évidemment complexe compte tenu de la configuration de la piste, et qui pourrait être encore aggravé par l’arrivée de la pluie à des moments du week-end, et possiblement lors des qualifications.

"Il s’agit de la sixième et dernière épreuve Sprint de la saison, avec une seule séance d’essais libres avant les Qualifications Sprint" a déclaré Williams. "C’est un circuit urbain de 4,927 km comportant 19 virages, avec des changements de dévers et des bosses sur la surface de la route."

"C’est un circuit à faible efficacité doté de lignes droites relativement courtes, ce qui impose d’utiliser un appui aérodynamique maximal. La piste est bosselée au freinage, et le blocage des roues constitue un risque constant sur les deux essieux, un équilibre mécanique et aérodynamique orienté vers l’arrière est généralement privilégié pour contribuer à atténuer le risque de blocage à l’avant."

"Les séances se déroulent tard dans la nuit, le départ de la course étant donné à 20h00 heure locale. La météo tropicale typique apporte des pluies orageuses abondantes et difficiles à prévoir, et la probabilité de pluie est élevée pour les séances nocturnes. Les roulages de nuit prolongent également le temps de séchage du circuit."

La réglementation 2026 jouera aussi un rôle sur l’approche du week-end : "Singapour sera très similaire à Monaco en termes de déploiement d’énergie. Nous serons essentiellement à un déploiement maximal, avec une sensibilité de l’énergie au temps au tour très faible."

"Comme à Monaco, le plus grand défi sera le temps de réponse du turbocompresseur et le remplissage de couple. La répartition de la récupération d’énergie tout au long du tour sera essentielle pour atténuer ce phénomène. Cinq zones de mode de ligne droite sont définies pour 2026."

L’ingénieur explique les défis liés au circuit de Singapour, et ce que l’équipe devra faire pour gérer au mieux le format du Sprint et la préparation d’un grand nombre de séances compétitives.

"Pirelli a sélectionné les composés les plus tendres de la gamme, à savoir les C3, C4 et C5, qui conviennent bien à un circuit urbain à faible énergie et limité par la motricité. La surface présente une rugosité modérée, sans réasphaltage signalé. Les températures de la piste baissent généralement au fur et à mesure que le soleil se couche en soirée."

"En qualifications, la mise en température des pneus mediums sera difficile lors des qualifications du Sprint, où il faudra probablement parcourir plusieurs tours en SQ1, ce qui met l’accent sur des tours de sortie des stands propres. Cela devient un peu plus facile en qualifications avec les pneus tendres, qui devraient permettre d’établir un temps dès le premier tour lancé."

"En course et au Sprint, la piste est limitée par la surchauffe de la surface arrière en raison de sa haute densité d’énergie au freinage et en traction. Le pneu tendre se comporte généralement bien grâce à sa plus grande capacité d’adhérence, l’usure à l’arrière est limitée et le graining n’est pas attendu. La dégradation lors du Sprint sera affectée par les températures de piste plus élevées de l’horaire de départ matinal."

Et évidemment, c’est la stratégie qui sera cruciale en course, tant lors du Sprint que le dimanche, car le circuit offre des opportunités si la voiture de sécurité sort, ce qui arrive presque chaque année.

"Le Grand Prix devrait clairement être une course à un seul arrêt. Tous les composés sont des pneus de course adaptés, bien que les équipes puissent éviter le pneu dur. Le rythme en qualifications est 25 % plus valorisant que le rythme en course, en raison de la difficulté des dépassements, ce qui rend la position sur la grille très importante."

"Le pneu tendre est un pneu de course performant, ce qui pourrait inciter les équipes à économiser des trains de pneus chaque fois que possible en EL1, SQ3 ou Q1-Q2, dans la mesure où seulement six trains sont alloués lors des épreuves Sprint. Cela pourrait créer un certain suspense lors des qualifications."

"La probabilité d’intervention de la voiture de sécurité est très élevée, à 80 %, tandis que la probabilité d’une voiture de sécurité virtuelle est de 33 %, ce qui correspond à la moyenne de la saison. Cela pourrait engendrer une variabilité stratégique."

Par ailleurs, l’équipe a confirmé que Victor Martins assumera les fonctions de pilote de réserve pour le Grand Prix de Singapour, en remplacement de Luke Browning, absent de Marina Bay car il dispute les manches 9 et 10 du championnat de Super Formula à Fuji.

La convocation de Martins marque sa troisième pige avec l’équipe de piste cette saison, sa dernière apparition en tant que réserviste remontant au Grand Prix de Belgique, et il pourra travailler avec Alex Albon et Carlos Sainz.

"C’est toujours formidable d’être de retour sur la piste avec l’équipe Williams F1 en tant que pilote de réserve. Être ici me donne l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec l’équipe, et pour moi en tant que pilote, c’est aussi une formidable occasion d’apprendre pour mon propre développement" note Martins.

"Faisant partie de la famille Williams depuis 2025, j’attends avec impatience un nouveau week-end de soutien pour aider à maximiser nos résultats."