Cadillac F1 définit ses ’priorités’ avant un week-end chargé à Singapour

Cadillac F1 va terminer son premier triplé de courses ce week-end à Singapour, l’équipe ayant enchaîné deux week-ends intenses à Bakou et Sepang. Le circuit de Marina Bay est un défi à part entière pour le team, qui va découvrir la chaleur et l’humidité de la Cité-Etat, tout en affrontant le défi d’un circuit dangereux pour les voitures, et où le format Sprint va compliquer la préparation.

Comme pour tous les circuits urbains, la proximité des murs et le faible niveau d’adhérence font de Marina Bay un endroit périlleux pour courir. La probabilité d’interventions de la voiture de sécurité est très élevée, et c’est un élément que les stratèges de l’équipe doivent garder à l’esprit. Les occasions de dépassement sont rares, et un arrêt au stand bien chronométré peut souvent s’avérer décisif.

"Singapour est toujours l’un des événements les plus exigeants du calendrier, tant pour la voiture que physiquement pour l’équipe et les pilotes" a déclaré le directeur d’équipe Marcin Budkowski. "Après des circuits à haute vitesse comme Sepang, Marina Bay présente un test très différent avec ses virages serrés à basse vitesse, sa forte humidité, ses murs proches et le rythme unique que demande le travail à l’heure européenne pour la course de nuit."

"Les circuits urbains exigent un haut niveau de confiance dans la voiture au freinage et sur les vibreurs, notre priorité sera donc de trouver la bonne fenêtre d’équilibre et les réglages mécaniques. C’est une course longue et ardue où les abandons et les voitures de sécurité sont fréquents, donc éviter les ennuis et prendre les bons appels stratégiques seront essentiels pour tirer parti de la moindre opportunité."

Les deux pilotes possèdent une vaste expérience à Marina Bay. Sergio Pérez compte 12 départ à Singapour, dont une victoire en 2022 à l’époque où il courait pour Red Bull, sur un tracé qu’il a toujours apprécié.

"Singapour représente un défi très différent de ce que nous venons de vivre en Malaisie, ce qui en fait un week-end intéressant pour nous. Nous devons comprendre rapidement la voiture sur un circuit où la précision et la confiance sont primordiales, surtout avec les murs si proches" indique Pérez.

"J’ai le sentiment que nous avons le potentiel pour être plus compétitifs ici, j’attends donc avec impatience de voir comment la voiture réagit et où nous pourrons nous situer. Nous avons des domaines précis sur lesquels travailler après la Malaisie, et l’objectif est de transformer ces apprentissages en un week-end plus solide à Singapour."

Valtteri Bottas y a couru à dix reprises, montant sur le podium en 2017, et lui aussi apprécie le circuit. Il a par ailleurs décidé de rallier Sepang à Singapour en vélo, ce qui l’a préparé au défi physique.

"Singapour est toujours un endroit agréable où revenir et c’est un événement unique avec la course de nuit et les lumières de la ville. J’y ai couru plusieurs fois et c’est l’un des circuits les plus exigeants physiquement du calendrier" a déclaré Bottas.

"C’est super sinueux, les murs sont proches et il faut beaucoup de concentration pendant tout le tour, si bien qu’on le sent passer à la fin de la course. J’apprécie pourtant ce défi, et il y a des sections amusantes à piloter, en particulier dans le secteur technique autour des virages 10 à 13."

"Les caractéristiques de la piste devraient un peu mieux convenir à notre voiture qu’en Malaisie, nous visons donc un week-end plus fort. C’est une nouvelle opportunité pour nous d’apprendre et, espérons-le, de nous battre pour un meilleur résultat."