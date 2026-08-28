Márquez à Hadjar : ’aggraver sa blessure peut changer votre vie’

Isack Hadjar aurait pu prendre le départ du Grand Prix des Pays-Bas malgré sa blessure au poignet, mais il a finalement choisi de renoncer à l’épreuve de Zandvoort. Une décision dans laquelle Marc Márquez a joué un rôle, le champion du monde MotoGP ayant accepté d’échanger avec le pilote Red Bull et de lui faire profiter de son propre vécu des blessures, particulièrement lourd ces dernières années.

Hadjar s’était blessé au poignet en pratiquant la boxe dans le cadre de sa préparation physique avant le Grand Prix des Pays-Bas. Une petite fracture l’a finalement contraint à déclarer forfait, Liam Lawson prenant sa place chez Red Bull. Chez Racing Bulls, Yuki Tsunoda a alors récupéré le baquet laissé vacant par le Néo-Zélandais.

Le Français devrait toutefois être suffisamment remis pour retrouver la grille dès le prochain Grand Prix, à Monza.

Durant le week-end de Zandvoort, il a été rapporté que Hadjar avait sollicité Marc Márquez avant de prendre sa décision. Le Français a évoqué cet échange après le week-end. Le pilote Ducati a désormais apporté son éclairage.

L’Espagnol dispose d’une expérience particulièrement parlante lorsqu’il s’agit de mesurer les conséquences d’un retour trop rapide après une blessure. En 2020, il avait subi une grave blessure au bras droit qui l’avait contraint à manquer l’intégralité de la saison. Quatre opérations majeures avaient finalement été nécessaires au cours des deux années suivantes.

Plus récemment, en octobre dernier, Márquez a également été victime d’une fracture complexe de l’épaule, dont les conséquences continuent de se faire sentir cette saison.

C’est donc avec cette expérience personnelle en tête qu’il a répondu à Hadjar.

"Hadjar m’a contacté," a expliqué Márquez au site officiel du MotoGP au Grand Prix d’Aragón.

Le pilote Ducati a toutefois tenu à préciser qu’il ne prétendait aucunement remplacer un professionnel de santé.

"Je ne suis pas médecin, bien sûr, mais il voulait simplement avoir un conseil, parce que parfois, pour un pilote, ou un pilote automobile dans ce cas, c’est extrêmement difficile. Parfois, on a l’impression que c’est peut-être possible."

Pour Márquez, la principale difficulté réside justement dans l’acceptation de devoir renoncer à une course alors que l’envie de rouler reste intacte.

"Oui il est difficile d’accepter de se dire : ’OK, je vais manquer cette course et je vais me préparer de la meilleure manière possible pour la suivante’."

L’Espagnol estime pourtant que l’expérience lui a appris qu’un forfait ponctuel ne compromet pas nécessairement une carrière, contrairement à une blessure aggravée par un retour prématuré.

"C’est quelque chose que j’ai appris par le passé : manquer une course ne changera pas votre vie."

Son message à Hadjar était donc avant tout une mise en garde contre la tentation de forcer le retour.

"Manquer une course, ou aggraver sa blessure parce qu’on a roulé trop tôt, peut changer votre vie."

Márquez sait précisément de quoi il parle. Sa blessure au bras survenue à Jerez en 2020 a profondément bouleversé sa carrière et sa trajectoire en MotoGP.

"Ma vie a beaucoup changé depuis la blessure de Jerez. J’ai donc simplement essayé de donner ce conseil à Isack, et je pense qu’il a pris la bonne décision, parce qu’il a une longue carrière devant lui."