Pirelli apprécie que son pneu tendre ait été ’la référence’ au Mexique

Kimi Antonelli a été sacré champion du monde de Formule 1 lors du Grand Prix de Mexico, en montant sur la troisième marche du podium d’une course remportée par Max Verstappen. Le pilote Red Bull a décroché la victoire devant Lewis Hamilton, qui a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position. Et Pirelli se félicite d’avoir vu plusieurs choix stratégiques séparer les trois hommes sur le podium.

Verstappen a assuré la victoire grâce à une stratégie à deux arrêts. Le Néerlandais s’est élancé en pneus mediums avant de passer aux tendres au 27e tour. Après avoir effectué 18 tours avec la gomme C5, la course a été interrompue par un drapeau rouge.

Verstappen a profité de l’interruption pour chausser un autre train de pneus tendres et a ensuite résisté aux assauts de Hamilton jusqu’au drapeau à damier, alors que les stratégies avaient à ce moment-là été recalées les unes sur les autres.

Le pilote Ferrari s’était élancé en tendres avant de passer aux mediums. Pendant la période de Safety Car qui a précédé le drapeau rouge, il a chaussé un autre train de tendres, utilisant ces pneus jusqu’à l’arrivée.

Antonelli, quant à lui, s’est élancé en tendres et a attendu le 43e tour avant de passer aux mediums, un tour avant la Safety Car, et il a ensuite repassé des tendres pour la phase finale de la course, comme l’a raconté Dario Marrafuschi, le directeur motorsport de Pirelli.

"Félicitations à Kimi Antonelli pour son titre de champion du monde. C’est un succès amplement mérité, bâti sur la régularité dont il a fait preuve tout au long de la saison et concrétisé par une nouvelle performance exceptionnelle, couronnée par un podium dans une course riche en rebondissements, aux côtés de deux champions du monde" note l’Italien.

"Sans les neutralisations, une stratégie à un seul arrêt aurait été l’option la plus compétitive pour ce Grand Prix. Les gommes tendre et médium se sont toutes deux révélées capables de couvrir environ la moitié de la distance de course, permettant ainsi de boucler l’épreuve avec un seul changement de pneus."

"Le composé C5 s’est une fois de plus imposé comme la référence en matière d’adhérence et de confiance pour les pilotes, bien que l’écart de performance avec le C4 fût très réduit, les deux gommes présentant des niveaux de dégradation similaires."

"Il n’est donc pas surprenant que tous les pilotes aient opté pour les pneus tendres lors du dernier relais après l’intervention de la voiture de sécurité, alors même que les gommes dures étaient également disponibles."

"D’un point de vue technique, le comportement des pneumatiques a été très satisfaisant. Nous n’avons constaté aucun phénomène de graining significatif, et la dégradation est restée dans les limites attendues, s’avérant même inférieure à ce qui avait été observé vendredi."

"Le blocage de roue de Leclerc, lors de la reprise après le drapeau rouge, a par ailleurs démontré la robustesse des pneus de Formule 1. Le glissement du pneu sur l’asphalte a provoqué une usure localisée particulièrement sévère sur le pneu avant gauche, atteignant presque les couches structurelles internes."

"Ce type d’incident est certes rare, mais il est systématiquement pris en compte dans les processus de développement et de validation de Pirelli, notamment grâce à des programmes de tests en laboratoire rigoureux."

"L’objectif ultime est de garantir que le pneu conserve un niveau d’intégrité suffisant, même dans des conditions extrêmes, permettant ainsi aux pilotes de poursuivre la course en toute sécurité."

"Les performances de la gomme tendre se sont révélées particulièrement intéressantes, comme en témoigne le long relais effectué par Antonelli. Il a parcouru 43 tours tout en maintenant une dégradation très limitée et un rythme compétitif jusqu’aux derniers instants de la course."

"Quant au composé C3 (dur), il n’a pas été retenu par les écuries car, en conditions de course, il n’offrait aucun avantage en termes de performance par rapport aux deux gommes plus tendres."

"Dans l’ensemble, les données recueillies ont confirmé une tendance très claire, parfaitement en phase avec les simulations effectuées en amont, tant en ce qui concerne la dégradation que la compétitivité des différentes options stratégiques."