Russell se livre à cœur ouvert : ’j’ai souvent été perdu’

George Russell a livré un témoignage particulièrement personnel sur les difficultés rencontrées cette saison, alors que son coéquipier Kimi Antonelli vient de décrocher le titre mondial avec Mercedes. Parti favori du championnat et vainqueur du premier Grand Prix de l’année, le Britannique a progressivement perdu pied face à la montée en puissance de l’Italien, au point de reconnaître avoir traversé la saison la plus difficile de sa carrière. Après un Grand Prix de Mexico marqué par un nouveau revers et une vive émotion à l’arrivée, Russell a choisi de s’exprimer publiquement pour la première fois sur son mal-être sportif, tout en félicitant son coéquipier et en promettant de tout faire pour retrouver son meilleur niveau.

Le contraste est saisissant chez Mercedes. Tandis que Kimi Antonelli célèbre son premier titre de champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, George Russell tente de comprendre comment une saison qui semblait lui tendre les bras a pu prendre une tournure aussi décevante.

Le Britannique avait pourtant entamé l’année dans la position de favori, porté par une Mercedes redevenue la référence du plateau. Sa victoire lors du premier Grand Prix avait confirmé ses ambitions, mais la dynamique s’est progressivement inversée à mesure qu’Antonelli enchaînait les performances et les succès.

Au moment où son jeune coéquipier a été sacré à Mexico, Russell ne comptait que trois victoires, contre neuf pour l’Italien. Une différence qui illustre les trajectoires opposées des deux pilotes au cours de cette campagne.

Dans un long message publié sur Instagram, Russell a d’abord tenu à rendre hommage à Antonelli, le félicitant pour "une saison absolument incroyable" et assurant qu’il "méritait pleinement le championnat".

Mais le Britannique a ensuite abandonné le registre des félicitations pour évoquer, avec une franchise inhabituelle, les difficultés personnelles et sportives qui ont accompagné son année.

"Plus de mauvaises journées que de bonnes"

Russell reconnaît avoir vécu une saison très éloignée de ses attentes initiales, malgré un début de championnat qui semblait idéal.

"Le moment me semble désormais assez approprié pour parler avec le cœur," a écrit le pilote Mercedes.

"Cette saison avait commencé exactement comme je l’avais espéré, mais tout s’est très rapidement défait, entre malchance et mauvaises performances."

"C’est la première véritable saison de ma carrière où j’ai connu davantage de mauvaises journées que de bonnes."

Russell ne cache pas à quel point cette succession de revers a pesé sur son moral, alors qu’il devait continuer à se présenter chaque week-end avec l’objectif de rivaliser avec un coéquipier de plus en plus performant.

"Est-ce que cela a été difficile à vivre ? Oui, énormément. Est-ce que cela a été difficile de me relever semaine après semaine ? Oui, énormément."

"Est-ce que j’ai parfois été perdu ? Souvent. Tout ce que je sais, c’est que j’ai tout donné et que 2026 n’était pas destinée à être mon année."

Le Grand Prix de Mexico a résumé une grande partie des difficultés rencontrées par Russell cette année. Alors qu’il s’élançait depuis la deuxième place sur la grille, derrière Lewis Hamilton, le Britannique semblait disposer d’une occasion de conclure le week-end sur un résultat solide.

Mais un dysfonctionnement du déploiement de l’énergie au départ l’a privé de puissance au moment de l’accélération, provoquant une perte immédiate de positions face aux autres concurrents. Rapidement englué dans le peloton, Russell a ensuite commis une erreur d’appréciation au virage 6 en entrant en contact avec la Red Bull d’Isack Hadjar, qu’il a envoyé en tête-à-queue.

Les commissaires lui ont infligé une pénalité de dix secondes pour cet incident, aggravant encore une course déjà compromise par ses difficultés initiales. Russell a finalement terminé à la sixième place, loin de la lutte pour la victoire.

Pendant ce temps, Max Verstappen s’imposait devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli, troisième à l’arrivée et désormais assuré du titre mondial. Ce résultat a également eu des conséquences au classement général pour Russell. Le Britannique a reculé à la quatrième place, tandis que Verstappen est remonté au deuxième rang devant Hamilton.

Avec trois succès contre neuf pour Antonelli, Russell a ainsi vu son coéquipier non seulement remporter le championnat, mais également prendre une avance considérable dans la hiérarchie sportive interne de Mercedes.

Wolff retrouve un Russell dévasté après l’arrivée

Russell savait avant même le départ du Grand Prix de Mexico qu’Antonelli avait de très fortes chances de devenir champion du monde à l’issue de la course.

Mais cette perspective, aussi prévisible soit-elle, n’a pas empêché le Britannique d’être submergé par ses émotions une fois le drapeau à damier abaissé.

Alors qu’il se trouvait sur la balance de la FIA pour la pesée obligatoire d’après-course, Russell était visiblement bouleversé et proche des larmes. Toto Wolff, qui l’a aperçu à ce moment-là, a immédiatement compris l’état émotionnel de son pilote.

Le directeur de Mercedes a finalement autorisé Russell à quitter le circuit sans participer à ses obligations médiatiques habituelles.

"J’ai vu George après la course, sur les balances de la FIA. Et évidemment, il était anéanti par la situation," a expliqué Wolff.

"C’était une très belle preuve de sportivité de sa part d’aller voir Kimi et sa famille. Je connais George depuis très longtemps. Et je sais qu’en tant que sportif, il traverse une période difficile, mais il a également contribué à faire venir ce jeune homme dans cette équipe."

Malgré sa déception personnelle, Russell n’a pas oublié de rendre hommage au travail accompli par son équipe.

Dans son message sur Instagram, il a notamment "remercié Mercedes d’avoir conçu la meilleure monoplace et la meilleure unité de puissance de la saison", permettant à l’écurie allemande de retrouver les avant-postes après plusieurs années difficiles.

Il a également expliqué qu’il avait été "inspirant de voir tout le monde se rassembler au cours de quatre années difficiles pour ramener Mercedes au sommet".

Russell refuse néanmoins de considérer cette saison comme une fatalité pour la suite de sa carrière.

S’il admet que 2026 ne lui a pas souri, il entend profiter des dernières courses de l’année et de la préparation de 2027 pour retrouver le niveau de performance qui lui avait permis de s’imposer comme l’un des principaux prétendants au championnat.

"Maintenant, tout ce que je peux promettre, c’est que pour le reste de cette saison et la suivante, je donnerai absolument tout pour retrouver le niveau de performance dont j’ai été capable pendant la majeure partie de ma carrière et, en croisant les doigts, pour qu’un peu de chance revienne."