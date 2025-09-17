Pirelli a pu tester le concept aéro des F1 2026 lors de ses récents essais

Pirelli a continué de recueillir des données pour la prochaine ère technique de la Formule 1 avec, pour la première fois, des systèmes aérodynamiques actifs montés sur certains mulets lors de récents essais pneumatiques en Hongrie et en Italie.

Le directeur de Pirelli F1, Mario Isola, a déclaré que les voitures modifiées utilisées lors des séances ont fourni des informations "extrêmement utiles" pour le développement des pneus et la compréhension de la réglementation 2026.

"Nous avons pu tester l’impact d’un équilibre aérodynamique modifié, un élément crucial de la nouvelle réglementation."

"Ce qui était intéressant pour nous, c’est de pouvoir comparer la voiture équipée du DRS uniquement à l’arrière avec la version équipée d’un DRS qui s’activait aussi sur l’aileron avant."

"Avec ce système qui simulait les modes X ou Z de 2026, cela nous a permis de comparer le comportement des pneus par rapport aux essais précédents."

Isola a expliqué que Pirelli se concentre particulièrement sur l’impact des vitesses de pointe attendues plus élevées sur la charge des pneus.

"En fin de compte, il s’agit de trouver le bon équilibre : si une voiture est très rapide mais exerce également beaucoup de pression sur les pneus parce qu’elle glisse davantage, ces derniers vont beaucoup souffrir."

De quoi augmenter le nombre d’arrêts aux stands car les gommes ne seront pas plus dures l’an prochain.

"C’est en effet l’objectif, le pilotage devrait être plus spectaculaire avec ces nouvelles F1," conclut Isola.