Des doutes sur la légalité de la Mercedes F1 W16 après sa victoire

Mercedes nie avoir bénéficié d’un avantage grâce à son « aileron flexible » après Singapour

Mercedes F1 a rejeté des suggestions qui bruissent dans le paddock selon lesquelles sa victoire surprise à Singapour aurait été favorisée par une nouvelle conception flexible de son aileron avant, malgré le réexamen cette année de la légalité de tels systèmes.

La FIA a renforcé les tests de flexibilité des ailerons avant plus tôt cette année, mais les images embarquées de la voiture de George Russell, qui a remporté la pole position et la course, ont attiré l’attention des observateurs.

Mercedes a modifié le point central où la force d’appui est générée, et le degré de flexibilité montre un avantage en termes de vitesse de pointe et la migration de la force d’appui vers l’extérieur de l’aileron.

Mercedes insiste toutefois sur le fait que sa nouvelle configuration n’a rien de controversé. Un ingénieur de l’équipe a déclaré que "la question de l’aileron avant est surestimée."

"Les règles sont claires, et la FIA n’a soulevé aucune objection depuis."

Comme toute F1 qui s’impose en course, la monoplace de Russell fera de toute façon l’objet d’une enquête approfondie de la FIA avec un rapport rendu avant la prochaine course à Austin.

Russell, qui a dominé la course en partant depuis la pole position, avait admis après l’arrivée qu’il ne s’attendait pas à un résultat aussi bon à Marina Bay.

"Si je devais dresser une liste de toutes les courses que je pensais pouvoir gagner cette année, celle-ci serait probablement tout en bas."

Le directeur de l’écurie, Toto Wolff, admet que les récentes performances de l’équipe pourraient en fait être liées à sa décision d’arrêter de mettre à niveau sa F1 de 2025, la W16.

"Cela semble nous aider d’une certaine manière, de ne pas avoir à modifier constamment la voiture."

"Nous avons réussi à atteindre une plateforme assez stable qui permet aux pilotes et aux ingénieurs de trouver d’assez bons réglages rapidement. Mais il en faut de très bons pour gagner et c’est probablement ce que nous avons réussi à Singapour."