Comment Williams F1 a obtenu une rare victoire face à la FIA et ses commissaires

Lorsque Williams F1 a annoncé avoir demandé une révision de la pénalité infligée à Carlos Sainz lors du Grand Prix des Pays-Bas, ses chances semblaient minces. Et sa victoire face à la FIA est donc notable, car sur les 13 cas similaires portés devant les commissaires au cours des six dernières saisons, seuls trois avaient abouti.

Aucun d’entre eux n’avait été présenté par Williams. Mais Sainz savait par expérience à quel point il pouvait être difficile de persuader les commissaires de reconsidérer leur décision, sans parler de les convaincre que leur décision initiale était erronée.

Il y a deux ans, Ferrari avait demandé aux commissaires de revoir la pénalité infligée à Sainz pour avoir percuté Fernando Alonso lors du Grand Prix d’Australie. Cette demande avait échoué pour la même raison que beaucoup d’autres.

"Il n’y a pas d’élément nouveau significatif et pertinent qui n’était pas à la disposition des parties demandant la révision au moment de la décision concernée," ont estimé les commissaires après avoir examiné les preuves fournies par Ferrari. Ils ont réfuté chaque argument avancé par Ferrari.

Ferrari a fourni des données provenant de la voiture de Sainz, mais les commissaires ont déclaré que celles-ci n’étaient pas nouvelles, car ils avaient déjà accès à de nombreuses données télémétriques. Ferrari a fourni une déclaration de Sainz, mais les commissaires ont déclaré qu’ils l’auraient convoqué à l’époque s’ils l’avaient jugé nécessaire. Ferrari a également tenté de citer un précédent qu’elle estimait similaire, mais les commissaires ont jugé que celui-ci n’était pas pertinent.

Les équipes ont déployé des efforts considérables pour persuader les commissaires de reconsidérer leurs décisions passées. En 2019, Ferrari a même soumis des images d’un incident analysé par un expert télévisé afin de faire annuler une pénalité qui avait coûté la victoire à Sebastian Vettel.

Red Bull est allé encore plus loin en 2021. Afin de provoquer une pénalité plus sévère pour Lewis Hamilton, l’écurie a utilisé un test post-course pour demander au pilote d’essai Alexander Albon de reproduire la trajectoire du pilote Mercedes lors de l’incident en question. Mais les commissaires ont refusé d’accepter cette preuve comme pertinente.

L’échec de ces demandes et d’autres a fait comprendre à Williams qu’il lui faudrait franchir un obstacle de taille. Néanmoins, le lundi suivant le Grand Prix des Pays-Bas, l’écurie a décidé de demander une audience en « droit de révision » concernant la pénalité infligée à Sainz pour sa collision avec Liam Lawson.

Le règlement leur accordait un délai de 96 heures pour se préparer. Le directeur de l’écurie, James Vowles, a expliqué comment ils ont utilisé ce temps pour s’assurer que leur dossier était aussi solide que possible.

"Je voulais m’assurer que nous y réfléchissions le dimanche, sans réagir de manière excessive, mais plutôt en revoyant les images le lundi et en discutant avec Carlos avant de prendre la décision d’aller de l’avant."

Vowles a décrit les précautions prises par l’équipe pour s’assurer que sa demande ne soit pas rejetée.

"Nous devons nous assurer que nous respectons les trois éléments du droit de révision. Il faut disposer d’informations qui n’étaient pas à la disposition des commissaires au moment de la décision. Et ces informations doivent être nouvelles et significatives."

"L’équipe savait que les commissaires avaient déjà vu les images de l’incident diffusées pendant la retransmission de la course. Celles-ci comprenaient les images de la caméra embarquée de Sainz, mais pas celles prises sous le même angle depuis la voiture de Lawson."

"Si vous réfléchissez à cela dans son contexte, bien qu’il existe des images embarquées, des images prises depuis un hélicoptère et d’autres images, etc., qui montrent l’incident sous différents angles, toutes ces images étaient à la disposition des commissaires au moment où ils ont pris leur décision et ne répondent donc pas à l’exigence du droit de révision."

"Nous avons donc passé une grande partie de ce temps à évaluer les preuves que nous pouvions rassembler pour amener l’affaire là où nous le souhaitions. Ensuite, nous avons réfléchi à ce que nous devions faire pour faire avancer les choses et, espérons-le, présenter l’affaire aux commissaires de course selon notre point de vue."

Toutes les images capturées depuis une voiture pendant une séance ne peuvent pas être diffusées en direct. Certaines, comme celles de la caméra à 360 degrés, ne peuvent être récupérées qu’après coup. Red Bull a utilisé avec succès ces images pour déclencher une pénalité contre Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Autriche en 2020.

Vowles était encore chez Mercedes à l’époque. Cinq ans plus tard, son équipe a utilisé le même angle de vue depuis la voiture de Lawson pour obtenir gain de cause dans sa demande de révision.

Le succès n’était pas garanti : Mercedes avait tenté une approche similaire en 2021, mais les commissaires avaient jugé que les nouvelles images n’étaient pas significatives. Williams a toutefois estimé que ces images apportaient de nouvelles informations.

"Nous respectons la FIA, les commissaires et les circonstances. Ce n’est pas quelque chose que nous voulons régler en quelques minutes. Il s’agit donc en partie de nous assurer que nous évaluons correctement la situation. Il s’agit aussi de nous assurer que nous recueillons les bonnes preuves. Et enfin, il s’agit de nous assurer que nous faisons preuve de respect afin de ne faire perdre de temps à personne."

Au grand soulagement de Williams, les commissaires ont décidé que leur temps n’avait pas été perdu. Ils ont accepté l’argument de Williams selon lequel les nouvelles images révélaient un détail important qu’ils n’avaient pas pris en compte à l’époque, à savoir la perte temporaire de contrôle de sa voiture par Lawson.

La préparation minutieuse du dossier par Williams a porté ses fruits. Sainz avait déjà purgé sa peine, ce qui signifiait qu’elle ne pouvait être annulée, mais les commissaires ont annulé les deux points de pénalité qu’ils lui avaient infligés.

Il s’agissait d’une victoire rare pour une équipe dans le cadre d’une audience en droit de révision, qui pourrait encourager d’autres équipes à tenter la même chose à l’avenir... avec le même niveau de préparation.