Critiqué lors de sa première saison, Verstappen se reconnait en Antonelli

Max Verstappen a fait l’éloge de Kimi Antonelli, malgré les débuts chaotiques de sa carrière en Formule 1 avec Mercedes.

La première saison complète de l’Italien dans ce sport a été mitigée pour le moment, tant en termes de performances personnelles que celles liées à l’irrégularité inhérente à la W16.

Bien qu’Antonelli soit le rookie le mieux classé au championnat pilotes, il accuse un retard considérable de 128 points sur son coéquipier, George Russell.

Le jeune homme de 19 ans a certes montré des éclairs de génie, notamment en décrochant le premier podium de sa carrière en F1 lors du Grand Prix du Canada ou la pole du Sprint à Miami.

Cela dit, il a tendance à commettre des erreurs coûteuses qui lui ont fait perdre, ainsi qu’à l’équipe allemande, des points cruciaux au championnat constructeurs.

Mais Verstappen, qui n’est pas étranger à la propension d’Antonelli à commettre des erreurs, ayant lui-même abandonné dès le premier tour du Grand Prix d’Autriche en raison d’une erreur d’Antonelli au départ, est convaincu que le pilote Mercedes sera capable de rebondir malgré cette période difficile.

"Faire des erreurs lors de sa première saison en F1 fait partie du jeu."

"Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il ne se repose pas sur ses lauriers. Il donne toujours le meilleur de lui-même, et je me reconnais en lui. J’ai aussi été critiqué lors de ma première saison, parfois très durement."

"Pourrait-il faire mieux ? Bien sûr. Mais je sais à quel point il est talentueux... ça se voit. Il a juste besoin d’un peu de patience, comme tout le monde."

"Ce n’est pas facile de débuter dans une écurie de pointe qui, de surcroît, ne se bat pas systématiquement pour la victoire. Il s’en sortira très bien, il a juste besoin d’un peu de temps."

Au début de la saison, le patron de Mercedes, Toto Wolff, était réaliste quant à ses attentes vis-à-vis d’Antonelli. Cela dit, même l’Autrichien n’a pas été impressionné par le nombre d’erreurs commises par le jeune pilote, en particulier lors des deux dernières courses.

Russell, lui aussi, compatit à la situation difficile de son équipier et l’a exhorté à considérer l’ensemble de sa saison et pas seulement ses erreurs afin de prendre du recul.

"En tant que jeune pilote, il faut considérer les choses objectivement, c’est-à-dire en termes de performances personnelles."

"On peut affirmer qu’il est probablement plus performant qu’au début de l’année si l’on considère l’écart en termes de temps au tour."

"Ce ne sont que des différences. Au Canada, alors que nous étions en pole position, il était quatrième, à plus d’une demi-seconde derrière, et à Spa, il n’était qu’à trois dixièmes derrière moi."

"Mais c’était la différence entre être éliminé en Q1 ou passer en Q3."

Le Britannique a ensuite révélé que Mercedes F1 soutenait énormément Antonelli en coulisses et qu’elle avait été très ouverte et claire avec l’Italien sur la manière dont elle comptait aborder la sortie de cette période négative.

"L’équipe lui a clairement fait comprendre qu’il ne devait pas s’inquiéter de ces résultats, car il fait toujours du très bon travail compte tenu de son expérience."

"La voiture nous a fait reculer tous les deux. C’est bien sûr très difficile à accepter quand on se trouve dans cette situation."

"Ce n’est jamais facile quand la voiture ne fonctionne pas comme on l’espère."