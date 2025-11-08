Verstappen perd du terrain face à Norris mais va modifier ses réglages

Max Verstappen a termine 4e du Sprint du Grand Prix du Brésil aujourd’hui, sans grande surprise pour lui.

Le pilote Red Bull Racing n’a pas pu profiter de la météo pour remonter après sa 6e place obtenue sur la grille hier, puisque la course courte s’est finalement déroulée sur une piste sèche, si l’on omet les quelques zones humides un peu délicates.

Le quadruple champion du monde a toutefois profité de l’abandon d’Oscar Piastri pour remonter à 30 points de l’Australien. Mais avec 5 points marqués contre 8 à Lando Norris, il se retrouve désormais à 39 points au lieu de 36 de la tête du championnat.

"Nous allons apporter quelques modifications et espérons que cela permettra d’améliorer les performances de la voiture sur le sec," commente Verstappen après le Sprint et avant les qualifications tout à l’heure.

"Nous espérons que cela nous permettra de mieux exploiter les pneus, puis nous verrons ce qui se passera."

"Dans l’état actuel des choses, nous sommes dans une situation intermédiaire. Nous sommes un peu dans le no man’s land. Je ne peux pas vraiment suivre les pilotes qui me précèdent. J’aimerais bien, mais je ne peux pas."

"Si nous parvenons à trouver un peu plus de performances, je pourrai peut-être me battre avec Mercedes. Mais ce sera compliqué face aux McLaren."