Verstappen : c’est ’bien’ d’être entre les McLaren mais ’l’écart est très important’

Max Verstappen sera en première ligne du Sprint F1 au Grand Prix de Belgique ce samedi, entre Oscar Piastri et Lando Norris. Le pilote Red Bull est inquiet de la demi-seconde qui le sépare du poleman dans son tour rapide, mais il se félicite de sa place sur la grille.

"Être deuxième entre les McLaren est déjà un bon résultat pour nous. Je pense que nous avons tiré le maximum de cette situation" admet Verstappen. "J’ai pris beaucoup de plaisir sur la piste. Le tour en lui-même s’est bien passé, c’était bien."

"Bien sûr, l’écart est très important, mais il l’était déjà depuis la séance libre, donc ce n’est pas une grande surprise. Nous devons simplement nous concentrer sur nous-mêmes, travailler sur l’équilibre de la voiture et essayer d’aller plus vite."

"Quand on a près de cinq dixièmes de retard, je ne pense pas que le fait d’aller plus vite ou plus lentement dans les lignes droites ait beaucoup d’importance. Nous devons simplement faire notre propre course et voir ce que nous pouvons faire."

Red Bull a apporté des évolutions importantes sur sa RB21 ce week-end, et le Néerlandais a confirmé qu’elles fonctionnent en se plaçant à hauteur des McLaren. Mais il craint que l’écart soit quand même important dans la suite du week-end.

"C’est toujours difficile lors d’un week-end de Sprint de dire exactement ce qu’ils font, mais quand on regarde l’écart, ce n’est pas ce que nous voulons. Nous continuons à nous améliorer, à essayer de gagner en performance, mais les autres équipes font la même chose, c’est comme ça que ça se passe."

Yuki Tsunoda, qui ne bénéficie pas des dernières évolutions chez Red Bull ce week-end, ne cachait pas sa frustration de ne pas avoir atteint le top 10, alors qu’il s’élancera en sixième ligne : "C’est comme d’habitude. C’était une séance très serrée et chaque détail comptait."

"Je fais de mon mieux. Avec le recul, il y a probablement des points à améliorer, mais au moins je sais que je peux encore progresser. Manquer la SQ3 quand c’est si serré, c’est frustrant."