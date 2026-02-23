Piastri redoute une F1 2026 ’anormale’ sur certains circuits du calendrier

Oscar Piastri a livré une analyse lucide et prudente des bouleversements à venir en course avec les nouvelles règles de la F1. Selon l’Australien, les caractéristiques intrinsèques des monoplaces 2026 pourraient introduire une forme "d’anormalité" dans la manière de courir, tant la gestion de l’énergie sera déterminante.

Sujet central de l’intersaison, le nouveau règlement technique a été pensé pour refonder en profondeur la discipline. Avec des unités de puissance reposant sur une répartition quasi équitable entre moteur thermique et électrique (50-50), la F1 change de paradigme : le pilotage devra désormais composer avec une urgence permanente liée à la récupération d’énergie.

Dans ce contexte, la gestion de la batterie pourrait faire et défaire des courses, et peser lourdement sur le résultat final d’une course, qui pourrait être fort différent de celui des qualifications. Fort de trois séances d’essais hivernaux disputées, Piastri est revenu sur ses enseignements et sur l’impact que ces changements auront dès le début de la saison, à commencer par son Grand Prix national en Australie.

"D’après ce que j’ai pu voir en simulateur, ce sera très différent," a-t-il confié après le dernier test de pré-saison à Bahreïn.

"Je pense que sur certains circuits, nous serons beaucoup plus limités par la récupération d’énergie qu’à Sakhir où, selon l’endroit où vous placez votre point d’optimalité, vous n’avez pas besoin de faire beaucoup de lift and coast, alors qu’à Melbourne, si vous ne voulez pas en faire du tout, vous allez manquer d’énergie très, très vite."

Avec un calendrier de 24 courses, la saison à venir s’annonce d’autant plus délicate à gérer en termes de préparation. Et comme tous les circuits ne seront pas logés à la même enseigne, il faudra tous les travailler en amont !

"Nous avons déjà un calendrier très long. Mais nous allons avoir en plus une très grosse charge en simulateur par rapport aux années précédentes parce qu’il faudra essayer d’arriver sur chaque piste avec les meilleures stratégies de récupération d’énergie pour signer le meilleur temps en qualification... et les meilleures stratégies de récupération pour bien disputer une course. Ce sont deux choses bien différentes."

Piastri a aussi pointé du doigt des tracés comme Djeddah, dont la configuration pourrait générer cette fameuse anormalité qu’il évoque.

"Encore une fois, tout dépend du tracé du circuit. Djeddah en est un autre exemple. Les endroits où vous avez plusieurs lignes droites reliées par de très grandes courbes, où il est très difficile de récupérer de l’énergie, c’est là que le plus d’anormalité va apparaître."

"Donc oui, il va y avoir de grosses différences, mais cela dit, on peut encore ajuster pas mal de choses. On a vu à Bahreïn, au virage 12, qu’on peut clairement en faire un vrai virage si on le souhaite, et c’est beaucoup plus difficile que l’an dernier. Mais pour l’instant, tout est plus ou moins défini avant même de monter dans la voiture."

Des ajustements en course resteront possibles, mais avec des contraintes inédites.

"On peut changer certaines choses en roulant, mais c’est un peu différent, parce que vous ne gérez plus uniquement avec l’accélérateur, on va dire."

"Melbourne va, je pense, avoir un visage assez différent, et ce sera un défi pour nous tous, j’en suis sûr."

Piastri minimise l’importance du changement de cap de Webber

Oscar Piastri a aussi balayé les rumeurs de tensions concernant l’évolution de sa structure de management, insistant sur le fait que les récents changements visaient simplement à adapter les choses pour 2026.

L’Australien a renforcé son entourage personnel cet hiver après une fin de saison 2025 décevante, alimentant les spéculations quant à sa relation de longue date avec son manager, Mark Webber.

Durant l’hiver, Piastri a retrouvé son ancien ingénieur chez Prema, Pedro Matos, dans le cadre d’un travail plus vaste visant à optimiser sa préparation, tant sur la piste qu’en dehors. Il a également intensifié sa collaboration avec la préparatrice physique Emma Murray.

L’ancien pilote Ralf Schumacher a récemment suggéré que ce changement pourrait refléter les tensions de la saison dernière, affirmant que Webber était peut-être allé un peu trop loin et s’était opposé à Zak Brown sur fond de désaccords concernant l’égalité de traitement chez McLaren.

Piastri a toutefois clairement indiqué que la collaboration avec Webber restait intacte.

"Il n’y a rien eu de précis, nous avons simplement décidé d’apporter quelques modifications."

"Mark est toujours très impliqué et j’ai beaucoup communiqué avec lui ces dernières semaines."

"Il sera simplement moins présent sur les circuits. Voilà, c’est tout. Mais non, rien de précis n’a déclenché ça."