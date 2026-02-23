Le Big Four toujours intouchable en F1, l’écart se creuse avec la nouvelle ère

À l’approche du premier Grand Prix de la saison à Melbourne, un constat s’impose déjà dans le paddock : les quatre grandes équipes de la Formule 1 ont conservé – voire accentué – leur avance sous les nouvelles réglementations. Après les essais de pré-saison à Bahreïn, plusieurs pilotes du milieu de grille estiment que la promesse d’un resserrement des performances peine, une fois encore, à se matérialiser.

Sans réelle surprise, McLaren, Ferrari, Mercedes et Red Bull occupent le haut de la hiérarchie. Mais l’ampleur de l’écart interpelle, comme le souligne Franco Colapinto, pilote Alpine.

"On savait déjà que les quatre de devant allaient être rapides. Mais parfois, la différence surprend, parce que quand on dit que toutes les équipes développent leur voiture depuis le 1er janvier (2025) et qu’on voit qu’il y a deux secondes d’écart, on se demande comment c’est possible."

"Mais c’est la philosophie de chaque équipe."

"Elles travaillent d’une certaine manière depuis de nombreuses années, les souffleries sont les meilleures, les ingénieurs aussi, donc c’est une combinaison de facteurs qui permet à ces structures de rester constamment au sommet."

Même son de cloche du côté de Williams, où Carlos Sainz se montre particulièrement lucide sur les effets réels de la révolution réglementaire 2026.

"Pour être très honnête, ce pas en avant n’est pas près d’arriver."

"La première impression après les essais, c’est que les quatre meilleures équipes de l’an dernier sont encore meilleures cette année, tandis que le milieu de grille est encore plus... milieu de grille qu’avant."

"Malheureusement, je pense que le changement de règlement a élargi l’écart entre les équipes, comme cela arrive souvent."

"On pensait pouvoir réduire cet écart avec un nouveau règlement, mais peut-être que cela a mis en évidence précisément les domaines dans lesquels nous ne sommes toujours pas au niveau requis."

Chez Alpine, l’objectif est néanmoins clairement affiché pour la saison à venir, comme l’explique Pierre Gasly.

"Le but est de réduire l’écart avec les quatre équipes de tête."

"L’important est de démontrer un niveau de performance qui nous permette de nous battre régulièrement pour de bonnes positions."

"Nous affrontons des équipes extrêmement expérimentées – Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari. Nous n’avons pas forcément cette expérience récente."

Plus loin encore dans la hiérarchie, la situation d’Aston Martin, désormais motorisée par Honda, suscite de nombreuses interrogations. Des difficultés inattendues qui n’ont pas échappé aux observateurs... ni aux pilotes.

"Aston Martin m’a beaucoup surpris. On verra ce que ça donnera en Australie, mais ils m’ont surpris... dans un autre sens," admet Colapinto.

Un étonnement partagé par Franz Tost, ancien directeur d’équipe en Formule 1 et toujours consultant de Red Bull en coulisses. L’Autrichien était un fervent supporter des Japonais, arrivés chez Toro Rosso après la douloureuse expérience McLaren.

"C’est étrange. Les moteurs n’ont pourtant pas tant changé que ça. On dirait que l’histoire se répète."