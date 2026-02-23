Albon et Perez y croient : pourquoi Hadjar peut tirer profit du reset de 2026

Succéder à des pilotes expérimentés et affronter un quadruple champion du monde n’a rien d’un cadeau. Pourtant, pour Alex Albon et Sergio Perez, anciens équipiers de Max Verstappen, la profonde révolution réglementaire de 2026 pourrait représenter une opportunité majeure pour Isack Hadjar dans sa nouvelle aventure au sein de Red Bull.

Promu dans l’équipe principale après une première saison convaincante avec Racing Bulls en 2025, le Français s’attaque dès sa deuxième année en Formule 1 à ce qui est souvent décrit comme le poste le plus difficile du paddock : être le coéquipier de Verstappen chez Red Bull Racing. Un défi qui a mis en difficulté tous les pilotes avant lui, sans exception.

La préparation hivernale d’Hadjar n’a d’ailleurs pas été de tout repos. Un accident lors du shakedown de Barcelone a failli coûter une dernière journée complète de roulage à Red Bull Racing, tandis que des problèmes mécaniques l’ont privé de deux demi-séances lors des essais de pré-saison à Bahreïn. Malgré ce contexte délicat, certains de ses prédécesseurs se montrent confiants.

Interrogé à Bahreïn sur les conseils qu’il donnerait au jeune Français, Alex Albon, passé lui aussi par Red Bull aux côtés de Verstappen, a souligné l’importance du nouveau cycle technique.

"Je pense qu’Isack est un pilote rapide," a expliqué Albon. "Et honnêtement, je pense que ce changement de règlement va être bénéfique pour tout le monde. C’est un nouveau départ pour chacun."

"D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, il semble plutôt à l’aise dans la voiture, et il y a énormément à apprendre, pas seulement en ayant un équipier très rapide, mais aussi avec la voiture elle-même. Je pense qu’il va s’en sortir correctement."

Même son de cloche du côté de Sergio Perez, qui avait résumé son expérience chez Red Bull comme étant "le meilleur et le pire job en F1". Écarté de la grille fin 2024 après une fin d’aventure compliquée avec l’écurie autrichienne, le Mexicain voit néanmoins l’arrivée d’Hadjar comme une opportunité idéale.

"Je pense que c’est génial d’arriver chez Red Bull avec un tel changement de réglementation," a ajouté Perez.

"Isack est un pilote très talentueux, il l’a montré, et je suis sûr que tant qu’il reste calme tout au long de la saison, il aura une carrière très réussie en Formule 1."

"Et puis être coéquipier de Max en F1, c’est génial car c’est dans une grande équipe. Je pense donc que c’est un excellent endroit pour lui à ce stade de sa carrière. C’est une très belle opportunité."

Reste désormais à savoir si le Français saura transformer cette fenêtre d’opportunité en performances concrètes face à l’une des références absolues de la Formule 1 moderne.