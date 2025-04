Piastri ne voulait ’pas sortir du premier virage en deuxième place’

Oscar Piastri est bel et bien l’homme fort de ce début de saison, avec trois victoires en cinq courses, et donc en six semaines. Le pilote McLaren F1 prend la tête du championnat après le succès obtenu en Arabie saoudite, au terme d’une course qui l’a vu passer en tête à la faveur d’une pénalité de Max Verstappen.

"J’ai besoin d’un canapé ! C’était une course difficile, je suis très heureux de gagner. J’ai joué ma carte au départ, et j’ai défendu mon cas au virage 1, mais c’était difficile de rester avec Max dans le premier relais, à cause de mes pneus" se félicite Piastri.

"C’était bien d’avoir de l’air propre après l’arrêt. La course était bonne, mais on en a encore besoin de plus, Max était très proche. Mais c’est une bonne course et un bon week-end."

Le pilote australien a réussi à négocier le premier virage et n’a pas lâché car il était devant Verstappen au point de corde du premier virage. Il explique qu’une fois engagé, il n’a pas lâché, et a réussi à pousser à la faute son rival.

"Une fois que j’étais à l’intérieur, je n’allais pas sortir du premier virage en deuxième place, donc j’ai fait de mon mieux, et les commissaires ont dû s’impliquer. Mais au final, on est là pour courir, et je suis très content de ce que j’ai fait au départ."

Interrogé sur la difficulté physique de sa course, Piastri explique que c’était plus compliqué que les autres années car Djeddah arrivait plus près de l’hiver, mais il a heureusement eu de la boisson pendant la course : "On avait l’évolution la plus importante ce week-end, ma gourde fonctionnait !"

"C’était bien, j’avais des fluides donc ça allait, mais c’était toujours une course difficile. C’était plus tard dans l’année donc il fait plus chaud et plus humide, et c’était une des courses les plus difficiles de ma carrière."