Piastri ’ne change pas d’approche’ malgré son avance au championnat

Oscar Piastri insiste sur le fait que l’abandon de son équipier chez McLaren et rival pour le titre, Lando Norris, n’aura aucune incidence sur sa stratégie pour remporter le titre mondial.

Norris accuse un retard de 34 points sur Piastri à neuf courses de la fin, après la victoire de l’Australien au Grand Prix des Pays-Bas le week-end dernier, contraint à l’abandon suite à une fuite d’huile sur sa McLaren.

Piastri est désormais considéré comme le grand favori pour le titre cette année suite à la mésaventure de Norris, mais il refuse de se reposer sur ses lauriers et cherche à accroître encore son avance sur son principal rival.

"Ce n’est évidemment jamais agréable de voir ce genre de chose [un abandon], mais malheureusement, cela fait partie de la course," a confié Piastri avant le Grand Prix d’Italie à Monza.

"Nous n’en avons pas vraiment parlé ensemble. Je ne peux rien lui dire qui puisse améliorer les choses. C’est la vie comme il le dit."

"Pour moi, l’approche ne change pas. Celle que j’ai adoptée cette année a bien fonctionné et il n’y a aucune raison de changer quoi que ce soit maintenant."

"L’écart est plus grand maintenant, mais je suis encore loin d’être à l’aise et de pouvoir changer ma façon de faire. Donc ça restera comme ça."

"Et Lando n’est certainement pas hors course. Oui, c’est un peu plus difficile pour lui maintenant, mais je ne m’attends pas à grand-chose de nouveau. Je pense que nous allons nous battre de la même manière. Je pense que la prise de risque sera la même. Nous essayons tous les deux de piloter aussi vite que possible et ce n’est pas comme si nous avions fait des concessions de ce côté-là, donc je ne m’attends pas à ce que quoi que ce soit change."

Piastri, qui compte sept victoires cette année contre cinq pour Norris, a détaillé cette approche.

"Oh, ça devrait être assez simple. Les ingénieurs et moi essayons de tirer le meilleur parti de la voiture, de moi-même, et cela ne change rien, que l’on soit premier ou dernier. On essaie toujours de donner le meilleur de soi-même, surtout en termes de réglages, on ne va pas ralentir la voiture. Pour moi, ça ne changera pas. Même l’approche du risque ne changera pas."

"J’aimerais quand même creuser l’écart, car il reste encore beaucoup à faire et une avance plus importante est toujours un atout majeur car je peux aussi subir un coup du sort."

Dominant en course à Zandvoort après un week-end où Norris était plus rapide, il explique comment il a construit son premier Grand Chelem en carrière : "Parfois ce n’est pas linéaire. En EL1, j’étais en retrait, en EL2 j’étais bien plus proche."

"On peut alors voir que les choses vont mieux mais en EL3 ce n’était pas aussi bon, donc ce n’est pas toujours linéaire. Mais je ne le fais pas exprès. Une partie est volontaire mais c’est limité, pas autant que j’étais en retrait à Zandvoort."

"Mais on arrive à voir quand on est proche et à l’inverse, quand c’est difficile de trouver du temps. Il y a des endroits sur le circuit à Zandvoort où c’était facile, d’autres étaient plus difficiles, et ce sont ces endroits que j’ai réussis à la fin des qualifs."

Le manager de Piastri, Mark Webber, a lui-même participé à un Championnat du monde très disputé en 2010, lorsqu’il pilotait pour Red Bull aux côtés de Sebastian Vettel.

Webber était l’un des cinq pilotes mathématiquement capables de remporter le titre lors de la dernière manche à Abu Dhabi, mais il a finalement perdu face à Vettel.

Interrogé sur l’influence d’éventuelles discussions avec Webber sur son approche de la lutte pour le titre, Piastri a répondu que ses expériences n’avaient que peu d’importance pour lui.

"Pratiquement aucune, je dirais. Pour moi, cela vient en grande partie, d’une certaine manière, de mes expériences personnelles en championnat, mais aussi de ma façon de penser en tant que personne."

"Pour moi, c’est simplement la façon dont j’ai toujours essayé de faire de la course : essayer de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent et, bien sûr, de ne pas prendre trop de risques. Il y a cinq courses, on ne savait pas que le championnat allait se dérouler ainsi, et si l’on prenait un niveau de risque différent, l’écart serait potentiellement plus faible."

"Il pourrait être plus important, mais j’aime à penser que mon approche du risque est assez mesurée. Pour moi, cela ne change pas vraiment, quelle que soit la situation au championnat."