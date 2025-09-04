Norris : J’ai encore mon destin entre mes mains pour le titre

Lando Norris affirme qu’il ne comptera pas sur la chance pour combler son retard sur Oscar Piastri dans la course au titre de champion du monde de F1 cette année.

Norris n’a pas terminé la dernière course à Zandvoort suite à un problème lié au châssis qui a provoqué une fuite d’huile sur son moteur Mercedes. Avec la victoire de Piastri, l’écart entre les deux hommes est désormais de 34 points à neuf manches de la fin de la saison.

C’était la première fois qu’un pilote McLaren était victime d’un grave problème de fiabilité en Grand Prix, un fait marquant car la lutte pour le championnat est si serrée que cette panne pourrait probablement être décisive en fin de saison à Abu Dhabi.

S’exprimant à Monza aujourd’hui, Norris a refusé de se laisser entraîner dans le débat sur la chance.

Il reconnaît que s’il perd le titre à cause de son abandon à Zandvoort, "c’est la vie."

"Je ne me fie pas à la chance et à tout ce genre de choses. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas perdre mon temps à espérer ou à prier pour que cela se produise."

"J’ai été malchanceux le week-end dernier, c’est la vie. Ça arrive. On peut arriver jusqu’à la fin de l’année sans que rien d’autre ne se produise."

"Si je perds le championnat avec autant de points que ce que j’ai perdu à Zandvoort, ce sera dur, c’est la vie et je passerai à autre chose. Je reviendrai l’année prochaine et j’essaierai de faire mieux. Je ne souhaite pas le malheur à qui que ce soit. J’ai été malchanceux ce week-end-là et ce week-end, je dois essayer de faire mieux. Je ne crois pas à ce genre de choses."

McLaren s’est excusée auprès de lui après son abandon.

"Ce n’est pas la faute d’Andrea Stella, ni celle de Zak Brown. Je crois que nous avons disputé une soixantaine de courses sans problème technique. C’est un record pour nous. Nous en sommes plutôt fiers. Si cela arrive maintenant, c’est simplement de la malchance. Ce n’était pas une erreur de la part de qui que ce soit. C’était juste un concours de circonstances, puis une malchance."

"Andrea et Zak se sont excusés parce qu’ils ont l’impression que c’est leur devoir de s’excuser, mais ce n’est pas leur faute. Ils se sont excusés parce qu’ils ont le sentiment de m’avoir laissé tomber, comme je m’excuse quand j’ai le sentiment de les avoir laissés tomber."

Des détails plus précis ont été révélés sur la cause de l’abandon : la pièce défectueuse était une durite d’huile moteur. Cela a provoqué une fuite d’huile, détectée par des capteurs sur la voiture, qui ont automatiquement coupé le moteur pour éviter tout dommage supplémentaire.

Après un diagnostic rapide du problème, McLaren a mis en place des contre-mesures pour le Grand Prix d’Italie de ce week-end.

"Il y a beaucoup de choses incroyablement complexes à résoudre. Pour eux, le diagnostic est assez simple. C’est une pièce cassée, ils l’observent et se disent : elle est cassée. Mais pour comprendre comment la réparer, ils fabriquent la même pièce, mais en plus résistante. En F1, il s’agit toujours de rendre les choses plus légères et plus résistantes. Donc, cette pièce n’entraîne probablement qu’une très légère pénalité de poids. C’est une pièce assez petite. C’est probablement quelque chose qui coûte un peu cher à fabriquer."

Cet épisode est maintenant classé... et Norris n’a pas l’intention de modifier son approche en conséquence pour la suite de la saison.

"Je n’ai rien à changer. Chaque week-end, j’essaie de gagner. Je n’ai rien à changer."

"Je peux essayer de gagner cette course, marquer le maximum points, mais je ne ne peux pas revenir en arrière. Il reste beaucoup de courses pour rattraper les points perdus le week-end dernier, et c’est ce qu’il faudra faire. Si je suis performant plusieurs fois de suite, ça suffira. J’ai encore mon destin entre les mains."

"Bien sûr Oscar ne va pas me laisser faire. Je pense que si nous devons courir et être dans des situations difficiles, personne ne se facilitera la tâche. Oscar pour moi ou moi pour Oscar. Il reste mon équipier au final et nous devons toujours nous respecter mutuellement. Je pense que nous nous battons toujours bien, à la limite."

"Je peux encore gagner le championnat donc, sans problème, et c’est ce que je souhaite faire. Ça me simplifierait certainement la vie s’il y avait quelques pilotes supplémentaires de temps en temps entre moi et Oscar. Le problème, c’est que nous sommes tellement dominants en tant qu’équipe que ça me complique presque la vie. C’est vraiment le plus frustrant dans tout ça."

Quels sont ses espoirs pour Monza ? La victoire, rien d’autre ?

"Oui, je vais essayer de me battre pour ça. La voiture a été bonne toute la saison, je pense qu’on a étendu notre avance sur les autres. Je m’attendais à ce que Ferrari soit plus proche lors des derniers week-ends, et bien plus proches qu’ils ne l’étaient le week-end dernier. On doit faire notre travail, mais on était dans un bon rythme le week-end dernier et il n’y a pas de raison qu’on ne le soit pas ici. C’est un des circuits où l’on n’a pas gagné depuis longtemps et on va essayer ce week-end."